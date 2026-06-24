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Un caz de ebola a fost diagnosticat în premieră în Franţa. Un medic întors din RD Congo a fost testat pozitiv

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eprubeta de laborator pe care scrie ebola
Foto: Guliver/GettyImages
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Un medic care a revenit dintr-o misiune umanitară în Republica Democratică Congo a fost testat pozitiv cu virusul ebola. Este primul caz înregistrat în Franţa, a anunţat miercuri Ministerul francez al Sănătăţii.

Pacientul este izolat, în prezent, iar autorităţile procedează la depistarea contactelor, anunţă ministerul, care subliniază că riscul la adresa populaţiei europene este, în general, slab, relatează AFP şi Reuters, citate de News.ro.

Epidemia de ebola din RDC - 1.000 de persoane infectate şi 267 de morţi - a înregistrat cel mai mare număr de cazuri confirmate în prima lună dintre toate epidemiile acestei boli, a anunţat Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS).

Ministerul Sănătăţii, contactat de AFP, a precizat că acest prim caz a fost identificat în Franţa.

Situaţia este urmărită „foarte îndeaproape" de către premierul Sebastien Lecornu, potrivit ministerului.

Este prima oară când un caz de ebola este diagnosticat în Franţa.

În 2014, în timpul unei epidemii majore de ebola în Africa de Vest, doi pacienţi au fost primiţi pe teritoriul francez, însă după ce au fost diagnosticaţi în străinătate.

Câteva cazuri au fost depistate, atunci, pe teritoriul Statelor Unite şi Regatului Unit.

În actualul caz, RDC, de unde s-a întors medicul diagnosticat, este afectată de o epidemie importantă a acestei boli, care constă într-o febră hemoragică adesea mortală.

Cazul francez este primul identificat în afara continentului african în această epidemie, care afectează de asemenea Uganda şi care implică o tulpină rară - Bundibugyo - împotriva căreia nu există nici vaccin şi nici vreun tratament specific.

Experţi în sănătate publică apreciază că riscul răspândirii epidemiei în lume rămâne slab, din cauza caracterului relativ puţin contagios al virusului ebola.

„Centrul European de Prevenţie şi Controlul Bolilor (ECDC) a apreciat drept slab riscul unei infecţii a rezidenţilor europeni şi călătorilor care se duc în zona de circulaţie activă şi drept foarte slab la adresa populaţiei generale europene", aminteşte Ministerul francez al Sănătăţii.

„Toate măsurile de precauţie, şi anume izolarea pacientului, au fost luate imediat ce a sosit pe teritoriul naţional prin transferul la un spital în condiţii securizate, cu scopul evitării oricărui risc de contaminare", a mai spus ministerul.

O anchetă este în curs în vederea identificării unor eventuale cazuri de contact, care vor fi plasate în carantină la domiciliu pe o perioadă de 21 de zile.

OMS anunţa la jumătatea lui iunie că transmiterea epidemiei se accelera în RDC, în pofida unei consolidări a măsurilor de răspuns sanitar.

Potrivit unor date oficiale s-au înregistrat 896 de cazuri, inclusiv 232 de decese, însă mulţi experţi consideră că amploarea este subestimată, având în vedere că epidemia loveşte în regiuni foarte izolate.

Editor : M.B.

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