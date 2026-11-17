Un om de ştiinţă chinez care a ascuns moartea unei fetiţe de şase ani survenită în timpul unei experiment de editare genică, a fost demis în urma unei anchete realizate de autorităţile din Shanghai, potrivit presei de stat.

Copilul a decedat anul trecut după ce a urmat o terapie genică experimentală în scopul tratării unei afecţiuni care nu îi punea viaţa în pericol, aspect care nu a fost menţionat în studiile publicate, este concluzia la care a ajuns o anchetă realizată în luna iulie, relatează AFP, citată de Agerpres.

Specialistul în neuroştiinţe Zilong Qiu, cercetătorul principal al experimentului, a scris pentru prestigioasa revistă Nature un articol despre studii conexe efectuate pe animale, însă fără să o menţioneze pe fetiţă, potrivit unei anchete comune realizate de revista Science şi de blogul Retraction Watch.

Zilong Qiu a fost concediat din funcţiile de director adjunct al Institutului de cercetare din Songjiang, afiliat Universităţii Jiao Tong din Shanghai, a precizat vineri postul public de televiziune CCTV, care citează un comunicat al autorităţilor.

Comunicatul îl menţionează pe neurocercetător doar cu numele de familie, dar face referire la articolul său publicat în revista Nature pe 18 februarie.

Totodată, Qiu nu mai are voie să participe la proiecte ştiinţifice timp de cinci ani şi a fost înscris într-o bază de date pentru „încălcări grave ale integrităţii academice'', potrivit CCTV.

Un alt cercetător din echipa lui a fost concediat şi suspendat pentru cinci ani, în timp ce alte persoane, angajate la spitalul unde a avut loc experimentul, au fost de asemenea sancţionate.

Copilul decedat suferea de o afecţiune rară de dezvoltare neurologică denumită sindromul Snijders Blok-Campeau.

Comitetul de etică al spitalului aprobase, în ianuarie 2025, un studiu clinic de editare genică pentru a trata fetiţa. Autorizaţia a fost însă retrasă după moartea fetiţei, în luna martie, din cauza unor complicaţii legate de terapia genică.

Autorităţile din Shanghai au constatat că echipa lui Qiu nu a informat corect spitalul în legătură cu eventualele probleme de siguranţă evidenţiate de teste anterioare pe primate, potrivit CCTV.

Ancheta din luna iulie, desfăşurată de Science şi de Retraction Watch, a stabilit că părinţii fetiţei, care au plătit peste 800.000 de dolari pentru finanţarea studiului, nu au fost informaţi suficient în legătură cu potenţialele riscuri.

Acest scandal este o nouă lovitură pentru ambiţiile Chinei de a rivaliza cu Statele Unite în domeniul biomedical, după cel din 2018 legat de He Jiankui, biofizicianul care a creat în secret bebeluşi modificaţi genetic.

Editor : M.B.