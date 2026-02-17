Un cetățean moldovean, arestat pentru oprirea unui tren de marfă polonez. Avea documente rusești și „aparatură electronică” asupra sa

Poliția poloneză a reținut un bărbat moldovean în vârstă de 25 de ani într-o gară din estul Poloniei, după ce acesta a acționat frâna de mână a unui tren de marfă care circula spre Dorohusk, la granița cu Ucraina, au anunțat luni autoritățile. Incidentul a avut loc la stația din Puławy, în regiunea estică Lubelskie, a relatat postul de televiziune de stat TVP Info, preluat de polskieradio.pl.

Poliția a declarat că bărbatul în vârstă de 25 de ani a fost găsit între vagoanele trenului pe linia dintre orașul portuar Szczecin din nordul Poloniei și Dorohusk, la granița cu Ucraina.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Poliția a declarat că suspectul avea asupra sa o geantă cu telefoane mobile, echipamente electronice, cartele SIM și un acumulator extern. De asemenea, acesta avea documente scrise în limba rusă, potrivit anchetatorilor.

Aceștia au notificat autoritățile, inclusiv Parchetul Național, Serviciul de Contrainformații Militare (SKW), Agenția de Securitate Internă (ABW) și Biroul Central de Investigații Polonez (CBŚP).

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Arestarea la gara Puławy din estul Poloniei a fost efectuată în cadrul operațiunii TOR, organizată în urma actelor de sabotaj comise pe aceeași linie ferată în luna noiembrie.

Printre autoritățile informate cu privire la incident s-au numărat Agenția de Securitate Internă și Serviciul de Contrainformații Militare.

Oficialii nu au precizat imediat dacă bărbatul se confruntă cu acuzații.

Anunțul vine pe fondul unor îngrijorări sporite legate de securitate, generate de războiul Rusiei în Ucraina vecină, iar Polonia își intensifică eforturile de contrainformații.

Ofițerii implicați participau la Operațiunea Tor (Căile Ferate), un efort comun la care participă poliția, soldați din Forțele Teritoriale de Apărare a Poloniei și Garda de Protecție a Căilor Ferate.

Editor : M.C