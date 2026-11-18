Un soldat columbian în vârstă de 32 de ani, care a luptat în armata ucraineană împotriva trupelor ruse, a murit după ce a fost otrăvit la Kiev de o ucraineancă în vârstă de 19 ani, care i-a pus o substanţă toxică în băutură în timpul unei întâlniri, a anunţat miercuri Parchetul ucrainean, relatează agenţia EFE.

Potrivit Parchetului, tânăra a acţionat în coordonare cu o persoană necunoscută care a contactat-o pe Telegram - cea mai populară reţea de socializare din Ucraina şi Rusia - şi i-a oferit 1.000 de dolari pentru a-l otrăvi pe combatantul columbian, al cărui contract cu armata ucraineană se încheiase.

Urmând instrucţiunile transmise de acea persoană necunoscută, tânăra ucraineancă a preluat dintr-o ascunzătoare dintr-un parc al capitalei ucrainene Kiev un recipient conţinând substanţa letală. Otrăvirea soldatului columbian a avut loc apoi în timp ei consumau alcool într-un apartament unde aveau întâlnire.

Potrivit Parchetului ucrainean, după ce a băut lichidul în care i-a fost pusă otrava, cetăţeanul columbian şi-a pierdut cunoştinţa şi a murit rapid. Tânăra a înregistrat imagini cu telefonul mobil şi le-a trimis contactului rus ca dovadă că şi-a îndeplinit misiunea de a ucide mercenarul columbian, pentru a putea primi cei 1.000 de dolari promişi.

Ea avea deja cazier pentru infracţiuni legate de droguri şi este în prezent arestată fără drept de cauţiune şi acuzată de crimă cu premeditare.

FSB a deschis dosare penale pe numele altor doi columbieni, acuzaţi că au luptat ca mercenari în rândurile armatei ucrainene

Potrivit Rusiei, numeroşi mercenari columbieni luptă în rândurile armatei ucrainene. Ambasadorul rus la Bogota a susţinut că Ucraina recrutează mercenari în Columbia inclusiv prin intermediul ambasadei sale în această ţară, încălcând astfel Convenţia de la Viena privind relaţiile diplomatice.

Un astfel de combatant columbian, capturat de trupele ruse, a fost condamnat anul trecut la 28 de ani de închisoare pentru că a luptat alături de unităţile ucrainene în provincia rusă Kursk, unde armata ucraineană a ocupat în august 2024 un teritoriu pe care Rusia a reuşit să-l elibereze abia în primăvara anului următor, cu mari sacrificii şi cu sprijinul a mii de soldaţi nord-coreeni.

De asemenea, în august 2024, Serviciul Federal de Securitate rus (FSB) a deschis dosare penale pe numele altor doi columbieni, acuzaţi că au luptat ca mercenari în rândurile armatei ucrainene, notează EFE, citată de Agerpres.

La puţin timp după invazia declanşată de Rusia pe 24 februarie 2022, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat un apel către cetăţenii străini cu pregătire militară să vină în Ucraina în „legiunea internaţională” a voluntarilor pentru a ajuta la apărarea acestei ţări.

Editor : Liviu Cojan