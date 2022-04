Un comandant militar ucrainean din Mariupol îi scrie papei Francisc: „Așa arată iadul de pe Pământ”

Comandantul unității militare ucrainene din orașul asediat Mariupol i-a scris o scrisoare deschisă papei Francisc, în care face apel la salvarea oamenilor rămași în oraș, sub bombardamentele puternice ale trupelor ruse, potrivit CNN.

În scrisoarea publicată pe site-ul Ukrainska Pravda, maiorul Serghei Volina, comandantul Brigăzii 36 de Pușcași Marini, a scris: „Nu am văzut apelurile dvs către lume și nu v-am citit ultimele declarații. Am luptat timp de peste 50 de zile, complet înconjurați, și am timp doar pentru lupta dură pentru fiecare metru al acestui oraș încercuit de inamic”.



Volina a spus că este gata să „lupte până la capăt”, în ciuda tirurilor constante de artilerie și rachete, a lipsei de apă, hrană și medicamente.

„Probabil cî ați văzut multe în viața dvs. Dar sunt sigur că nu ați văzut niciodată ce se întâmplă la Mariupol. Pentru că așa arată iadul de pe Pământ. Am puțin timp să descriu toate ororile pe care le văd aici în fiecare zi. La fabrica Azovstal, femeile cu copii trăiesc în buncăre. În foame și frig. În fiecare zi suntem atacați de aviația inamică. Răniții mor în fiecare zi pentru că nu există medicamente, apă, hrană”, a scris el.

Ofițerul a vorbit și despre teatrul din Mariupol care a fost lovit de un atac rus în timp ce era folosit ca adăpost pentru civili, în martie.

„A venit vremea când rugăciunea nu mai este suficientă. Ajutați-i să se salveze. După bombardarea teatrului, nimeni nu-i mai crede pe ocupanții ruși. Aduceți adevărul la suprafață, evacuați oamenii și salvați-le viețile din mâinile Satanei, care vrea să ardă toate ființele vii”, a mai scris Volina.

