Un comandant ucrainean anunță un posibil „punct de cotitură” în războiul cu Rusia. Kievul ar avea o fereastră de câteva luni (Reuters)

„Un punct de cotitură” Presiuni pe front Circa 30% din unele unități ar putea fi înlocuite de roboți

Ucraina are o fereastră de aproximativ șase luni pentru a recâștiga inițiativa pe câmpul de luptă și a-și consolida poziția în eventuale negocieri de pace, a declarat un comandant militar de rang înalt ucrainean, care anticipează un posibil „punct de cotitură” după mai bine de patru ani de război, relatează Reuters.

Forțele ruse au înregistrat avansuri lente și costisitoare de la invazia pe scară largă din februarie 2022, însă progresul lor s-a redus în acest an, în timp ce armata ucraineană a intensificat presiunea pe front pentru a încerca să respingă trupele Moscovei.

Generalul de brigadă Andrii Bilețki, comandant al Corpului 3 Armată al Ucrainei – una dintre cele mai respectate unități de luptă – a declarat pentru Reuters că, în opinia sa, armata rusă este epuizată și nu mai este capabilă de străpungeri majore.

Dacă forțele ucrainene reușesc să mențină acest ritm timp de câteva luni, ar putea recâștiga inițiativa pe linia frontului și ar putea determina Rusia să renunțe la obiectivul de a controla întreaga regiune Donețk, a spus el.

„Un punct de cotitură”

„Cred că următoarele șase până la nouă luni reprezintă un punct de cotitură”, a declarat Bilețki într-o locație subterană din regiunea Harkov, conform sursei citate. „Mai exact, cred că următoarele șase luni sunt cele mai critice”, a spus el. 

Acesta a precizat că discuțiile de pace mediate de Statele Unite, aflate în impas, sunt blocate în special de statutul regiunii Donețk, Rusia dorind controlul total, în timp ce Ucraina refuză retragerea din teritoriile pe care Moscova nu le-a cucerit.

„Trebuie să definim direcțiile în care ne putem îmbunătăți pozițiile, să ocupăm puncte strategice și apoi să vorbim cu Rusia dintr-o poziție de forță, nu de slăbiciune, despre o încetare a focului cu adevărat stabilă”, a spus comandantul ucrainean.

Bilețki, fost lider politic de orientare naționalistă și fondator al batalionului Azov, afirmă că o astfel de strategie este „realistă” din punct de vedere militar.

Presiuni pe front

În ultimele luni, avansurile Rusiei au fost îngreunate, inclusiv de limitări în accesul la servicii de comunicații prin satelit, în timp ce Ucraina a intensificat atacurile cu drone cu rază medie asupra apărării aeriene și infrastructurii logistice ruse.

Aceste lovituri au permis, potrivit Kievului, creșterea eficienței atacurilor la distanță asupra unor obiective militare și energetice din Rusia.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat recent că Ucraina a recucerit aproape 600 de kilometri pătrați de teritoriu în acest an, însă aceste date nu au putut fi verificate independent, precizează Reuters. Rusia controlează în continuare aproape o cincime din teritoriul ucrainean.

Analiști militari citați de Reuters susțin că Rusia se confruntă cu o uzură tot mai mare, în timp ce Ucraina se confruntă cu probleme de personal.

„Este mai probabil ca forțele ruse să se epuizeze înainte ca problemele Ucrainei să ajungă la un punct critic”, a declarat un expert militar.

Circa 30% din unele unități ar putea fi înlocuite de roboți

Forțele ruse continuă să avanseze în estul Ucrainei, în zona denumită „centura fortificată”, un lanț de orașe puternic apărate care reprezintă un element-cheie al apărării ucrainene în Donbas. Capturarea acestei zone ar permite Moscovei să amenințe restul regiunii Donețk.

Bilețki a afirmat că trupele sale controlează un sector important al frontului din nordul acestei zone și obligă forțele ruse să atace frontal, provocând pierderi semnificative.

El susține că armata rusă suferă pierderi de personal și de comandanți, ceea ce indică o degradare profesională: „Lipsa de personal nu le mai permite să avanseze cum o făceau acum un an”, a spus el.

Comandantul ucrainean afirmă că războiul evoluează rapid din punct de vedere tehnologic, cu Ucraina având un avantaj în domeniul vehiculelor terestre fără pilot și al dronelor grele, în timp ce Rusia ar domina segmentul dronelor cu fibră optică, greu de bruiat.

El a descris corpul pe care îl conduce ca un model pentru modernizarea armatei ucrainene, integrând tot mai mult sisteme autonome și roboți de luptă în operațiuni. Potrivit acestuia, până în 2027, aproximativ 30% din unele unități ar putea fi înlocuite de sisteme robotizate.

„Următoarea revoluție va permite operațiuni mai creative, combinate, cu protejarea efectivelor”, a spus Bilețki, adăugând că aceste schimbări vor deveni vizibile chiar din acest an.

