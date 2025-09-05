Live TV

Un comando al forţelor Marinei SUA a ucis civili nord-coreeni într-o misiune ultrasecretă eșuată din 2019, aprobată de Trump (NYT)

Data publicării:
soldați marina sua
Foto: Profimedia Images

Un comando al US Navy SEAL (forţele speciale ale Marinei SUA) a împuşcat şi ucis un număr de civili nord-coreeni în 2019 în cursul unei misiuni ultrasecrete ratate ce viza instalarea unui echipament de ascultare în Coreea de Nord, în timpul negocierilor diplomatice cu miză mare cu această ţară ce deţine arma nucleară, a relatat vineri cotidianul New York Times (NYT).

Citând surse cărora le păstrează anonimatul, printre care se află actuali şi foşti oficiali militari ce cunosc detalii încă secretizate, NYT a scris că preşedintele american Donald Trump a aprobat operaţiunea US Navy SEAL, în contextul în care era implicat în discuţii istorice cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, potrivit Reuters.

Casa Albă, Pentagonul şi ambasada SUA la Seul nu au răspuns deocamdată solicitării Reuters de a comenta.

Potrivit celor relatate de NYT, civilii, aflaţi pe un mic vas de pescuit crustacee, au dat accidental peste comandoul SEAL atunci când au ajuns la ţărm noaptea.

Militarii americani au deschis focul, omorându-i pe toţi cei aflaţi la bordul micului vas de pescuit, potrivit aceleiaşi relatări, care nu precizează numărul victimelor.

O anchetă ulterioară secretizată a Pentagonului a concluzionat că uciderea pescarilor a fost justificată în conformitate cu regulile de angajament, a mai scris NYT.

După ultimul summit al lui Trump cu Kim în 2019, negocierile au eşuat, iar Coreea de Nord şi-a continuat programele de armament nuclear şi rachete balistice, adaugă Reuters.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
BUCURESTI - ALEGERI 2025 - MITING ELECTORAL - NICUSOR DAN - 11 MAI 2025
1
Nicușor Dan, despre viața familiei sale sub paza SPP: Trebuie să te duci până la...
copil
2
Operațiune de 40.000 de euro pentru a duce cu forța un copil din București în Italia...
528342362_18523948858056538_7223527712107255351_n
3
Anchetă în cazul schemei cu panouri fotovoltaice. Alexandru Nazare: „Am cerut ANAF să...
photo-collage.png - 2025-09-04T190457.404
4
Cea mai mare firmă-fantomă din România, validată de ANAF. Sediul principal, o toaletă...
gara
5
Fată de 15 ani din Elveția, agresată sexual în Gara de Nord din București. Individul a...
Ce răsturnare de situație! Ianis Hagi s-a răzgândit, pe ultima sută de metri
Digi Sport
Ce răsturnare de situație! Ianis Hagi s-a răzgândit, pe ultima sută de metri
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
dragos pislaru face declaratii
Angajații MIPE, atenționați pentru ținuta la birou: „Nu poți să vii...
eurofighter
Avioane Eurofighter au fost ridicate în aer de la Baza Mihail...
octavian bercenau
Octavian Berceanu, proaspăt ales președinte REPER, demisionează din...
buletin electronic cu cip
România ratează digitalizarea prin buletinele electronice. Milioane...
Ultimele știri
Taxa pe lux pregătită de Guvern nemulțumește mediul de afaceri. „Nu e momentul. România riscă un dezechilibru economic și mai mare”
Femeie, prinsă de jandarmi în timp ce tăia frânele unei trotinete electrice în Centrul Vechi din București
Primă de 1.000 de miliarde de dolari pentru Elon Musk. Care sunt condițiile pentru ca cel mai bogat om din lume să primească banii
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
soldati americani
SUA au informat Europa că reduc asistenţa de securitate militară
sediul comisiei europene
Pașaport diplomatic. Europa riscă irelevanța globală
Donald Trump și Vladimir Putin
Donald Trump anunță o nouă discuție cu Vladimir Putin. Reacția Kremlinului
kim jong un cu ceas scump la mana
Kim Jong Un s-a afișat cu un ceas elvețian de lux la Beijing. Cât costă bijuteria de la mâna dictatorului nord-coreean
Putin și Kim Jong Un
Putin anunţă construirea unui pod între Rusia şi Coreea de Nord. Când va fi gata
Partenerii noștri
Pe Roz
Singurul regret al lui Giorgio Armani. Declarația sfâșietoare făcută cu o săptămână înainte de a se stinge...
Cancan
Când începe școala, de fapt. Nicușor Dan a reacționat după protestele anunțate de sindicaliști
Fanatik.ro
Alex Dobre și Louis Munteanu, titulari în amicalul România – Canada! Surprize în primul 11 al lui Mircea...
editiadedimineata.ro
Pierderea simțului mirosului ar putea fi un semn precoce al bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Kurt Zouma, transferul șoc al CFR Cluj, are cel mai mare salariu din istoria fotbalului românesc! Dezvăluiri...
Adevărul
Regretele românilor reîntorși acasă din Occident: „Am o ură și mai mare acum, decât atunci când am plecat...
Playtech
Actul fără de care nu se poate face succesiunea la notar. Totul se complică dacă nu îl ai
Digi FM
Cabiria, fiica actriței Maia Morgenstern, a născut la vârsta de 26 de ani un băiețel. În urmă cu puțin timp...
Digi Sport
"Battle of the Sexes": Aryna Sabalenka i-a dat răspunsul pe loc lui Nick Kyrgios
Pro FM
Enrique Iglesias, mai fericit ca niciodată. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă Anna Kournikova e...
Film Now
Top 5 documentare și filme despre Freddie Mercury, vocea care a schimbat istoria muzicii
Adevarul
Muți de uimire. Reacția unor jurnaliști japonezi după ce un tren a trecut pe lângă ei cu 500 de km/h
Newsweek
Când vor crește pensiile militare? Bolojan vrea să le adopte pe „modelul” pensiilor speciale
Digi FM
Soția lui Bruce Willis s-a simțit "izolată" când a aflat că actorul suferă de demență: "Am fost cufundată în...
Digi World
Cum vor arăta creatorii de conținut peste 25 de ani și cu ce probleme de sănătate s-ar putea confrunta...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Secretele transformării lui Dwayne Johnson. Cum a înlocuit mușchii uriași cu o siluetă mult mai suplă, după...
UTV
Cabiria, fiica Maiei Morgenstern, a născut un băiețel. Actrița a devenit bunică