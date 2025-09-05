Un comando al forţelor Marinei SUA a ucis civili nord-coreeni într-o misiune ultrasecretă eșuată din 2019, aprobată de Trump (NYT)

Un comando al US Navy SEAL (forţele speciale ale Marinei SUA) a împuşcat şi ucis un număr de civili nord-coreeni în 2019 în cursul unei misiuni ultrasecrete ratate ce viza instalarea unui echipament de ascultare în Coreea de Nord, în timpul negocierilor diplomatice cu miză mare cu această ţară ce deţine arma nucleară, a relatat vineri cotidianul New York Times (NYT).

Citând surse cărora le păstrează anonimatul, printre care se află actuali şi foşti oficiali militari ce cunosc detalii încă secretizate, NYT a scris că preşedintele american Donald Trump a aprobat operaţiunea US Navy SEAL, în contextul în care era implicat în discuţii istorice cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, potrivit Reuters.

Casa Albă, Pentagonul şi ambasada SUA la Seul nu au răspuns deocamdată solicitării Reuters de a comenta.

Potrivit celor relatate de NYT, civilii, aflaţi pe un mic vas de pescuit crustacee, au dat accidental peste comandoul SEAL atunci când au ajuns la ţărm noaptea.

Militarii americani au deschis focul, omorându-i pe toţi cei aflaţi la bordul micului vas de pescuit, potrivit aceleiaşi relatări, care nu precizează numărul victimelor.

O anchetă ulterioară secretizată a Pentagonului a concluzionat că uciderea pescarilor a fost justificată în conformitate cu regulile de angajament, a mai scris NYT.

După ultimul summit al lui Trump cu Kim în 2019, negocierile au eşuat, iar Coreea de Nord şi-a continuat programele de armament nuclear şi rachete balistice, adaugă Reuters.

Editor : C.S.