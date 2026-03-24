Războiul americanilor din Orientul Mijlociu pare că duce la un alt război în interiorul Statelor Unite. Un conservator american i-a cerut lui J.D. Vance să-l înlăture pe Donald Trump, folosind un amendament din constituția americană, cel pentru transferul de putere. Motivul? Deciziile imprevizibile și discursurile contradictorii ale președintelui, informează Digi24

Cofondatorul revistei de The American Conservative, Scott McConnell, este cunoscut pentru poziții critice față de intervențiile militare ale Statelor Unite. Recent, a scris pe rețeaua X un mesaj în care îl sfătuia pe vicepreședintele american se ia măsuri față de Donald Trump: „anunță că susții o tranziție prin amendamentul 25. Anunță că nu vei candida în 2028. Folosește-ți poziția și accesul la mass-media pentru a explica de ce este necesar acest lucru. Nu demisiona”

În presă americană au apărut mai multe informații că anumiți conservatori și chiar o parte din republicani sunt îngrijorați de comportamentul haotic al lui Trump în perioada asta, când Statele Unite se află într-un conflict cu mize mari în Orientul Mijlociu.

Al 25-lea Amendament

Al 25-lea Amendament este un instrument legislativ care stabilește clar cine preia puterea, dacă președintele nu mai poate conduce. Dacă președintele moare sau demisionează sau dacă are o problemă temporară, vicepreședintele devine automat președinte.

Aceste articole au fost folosite în 1985, când Reagan a intrat într-o operație, iar vicepreședintele a preluat puterea pentru câteva ore. La fel s-a întâmplat în 2002 și în 2007, când Bush s-a operat.

Ultimul articol din amendament este cel mai dur, pentru că președintele trebuie declarat inapt. Acest lucru nu este atât de simplu. Vicepreședintele este cel care, împreună cu majoritatea guvernului, trimite o declarație scrisă către liderii Congresului în care spune că președintele nu mai poate conduce țara. Dacă președintele contestă și spune că este apt, vicepreședintele are 4 zile să își mențină poziția. Pentru ca președintele american să fie înlăturat de tot este nevoie de votul a 2-a treimi din ambele camere. Dacă nu se strânge acest vot, președintele revine în funcție.

Indiferent de rezultat, dacă veți va da curs acestor propuneri, am putea asista la un haos absolut peste ocean.

