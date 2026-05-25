„Un contingent special staționat permanent în străinătate”. Capete de porc și păpuși: cum încearcă Rusia să destabilizeze Occidentul

Capetele de porc tăiate stau așezate pe o masă, având scris cu vopsea albastră pe bot cuvântul „Macron”. În câteva ore, agenți ruși le vor lăsa la intrarea a nouă moschei din centrul Parisului, într-un „atac cognitiv” conceput de o firmă de relații publice misterioasă, legată de Kremlin, cu scopul de a destabiliza Franța. Această imagine provine dintr-un set de documente scurse, care aparent dezvăluie amploarea planificării operațiunii „Capete de porc” din septembrie anul trecut, precum și alte încercări ale Rusiei de a semăna dezbinare și dușmănie în Europa, relatează The Times.

Documentele sugerează că Agenția de Design Social (SDA), o agenție de PR care colaborează cu echipa președintelui rus Vladimir Putin, și-a asumat sarcina de a „adânci contradicțiile interne dintre elitele conducătoare [occidentale], de a stimula activitatea de protest în rândul forțelor de opoziție, de a intensifica protestele antiguvernamentale și de a «mobiliza» segmentul amorf al electoratului din țările NATO și din statele lor satelit”.

Statele europene se confruntă încă din 2022 cu un număr tot mai mare de tactici de război hibrid rusești, precum exploziile din depozitele de muniție din Cehia și sabotarea cablurilor de fibră optică din Germania, care au perturbat rețelele feroviare.

Se spune că cele câteva zeci de fișiere scurse conțin rapoarte interne privind misiuni planificate și finalizate, precum și capturi de ecran ale unor conversații private dintr-un instrument de colaborare la locul de muncă utilizat de angajații SDA și de oficialii ruși.

Mai multe capete de porc au fost descoperite în fața moscheilor din Paris. Foto: X/ DR

Acestea conțin detalii despre o campanie de interferență electorală desfășurată în Armenia și referiri incriminatoare la un incident petrecut anul trecut în Germania, în cadrul căruia sute de mașini au avut țevile de eșapament umplute cu spumă și au fost vandalizate cu autocolante pe care scria „Fii mai ecologic!”, într-o aparentă încercare de a implica Partidul Verde.

„Deutsche Welle scrie despre noi”, îi spune un presupus angajat al SDA unui oficial rus într-unul dintre mesaje, furnizând un link către un articol de presă care descrie protestul fals.

Documentele au fost obținute de Delfi, un site de știri estonian, și transmise către Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), o organizație de jurnalism de investigație din Statele Unite, care a publicat concluziile sale.

OCCRP a afirmat că au avut loc și discuții despre două proiecte care fie nu s-au concretizat, fie nu au fost făcute publice: un plan de a profana un monument din Paris dedicat generalului Charles de Gaulle și de a da vina pentru actul de vandalism pe naționaliștii ucraineni, precum și o operațiune de aruncare în Sena a 30 de păpuși sexuale purtând mesajul: „La naiba cu migranții!”.

Una dintre liderele grupului este o utilizatoare care se numește Kristin Kiler, varianta rusă a numelui Christine Keeler, celebra dansatoare ale cărei aventuri amoroase atât cu John Profumo, ministrul de război, cât și cu un atașat naval sovietic au contribuit la căderea guvernului britanic în anii 1960.

Un fișier din dosare o identifică pe „Kiler” ca fiind Sofia Zakharova, o înaltă funcționară din domeniul tehnologiei informației din cadrul administrației prezidențiale ruse, biroul executiv al lui Putin. Ea a fost sancționată de UE în 2024 pentru colaborarea sa cu SDA. Notificarea privind sancțiunile o descria ca fiind șefa departamentului de comunicare care a lucrat „direct cu [șeful SDA] Ilya Gambashidze”.

Capturile de ecran o arată pe Kiler schimbând documente de planificare și de proiect cu colegii săi, printre care unul care propune „lansarea unor atacuri cognitive consecutive” împotriva publicului occidental „pe platformele de internet pe care le controlează”.

„Considerăm că organizarea de acțiuni de protest în masă în țările NATO reprezintă o măsură importantă de sprijin”, se mai menționează în document. „Dispunem de capacitățile necesare pentru a implica în astfel de evenimente un contingent special staționat permanent în străinătate”.

Nu era clar care era natura acestui contingent, deși se știe că serviciile secrete rusești au agenți sub acoperire în Occident.

Într-o conversație, Kiler, care pare să coordoneze finanțarea, scrie despre o operațiune: „Așteptăm undă verde de la SVK”. Aceste inițiale corespund cu cele ale lui Serghei Vladilenovici Kirienko, unul dintre cei mai de încredere colaboratori ai lui Putin.

Trei bărbați din Serbia au fost condamnați pentru gestul grotesc cu capete de porc comis la Paris în luna septembrie, verdictul stabilind că aceștia au fost îndrumați de „structuri ale serviciilor de informații ale Federației Ruse” în încercarea de a incita la tulburări și intoleranță.

Documentele divulgate demonstrează pentru prima dată modul meticulos în care a fost pregătită operațiunea, a declarat OCCRP.

Un document intitulat „Raport privind operațiunea Capete de porc” include fotografia — care nu a mai fost făcută publică până acum — a capetelor de porc înainte de a fi distribuite. Conform documentului, un grup format din șase agenți a sosit la Paris pe 7 septembrie, a efectuat o „misiune de recunoaștere” pe 8 septembrie, a livrat capetele în noaptea următoare și apoi „a părăsit țara fără probleme”.

Dosarul conține locațiile geografice ale moscheilor, denumite în Rusia „tseli” (adică „ținte”), precum și imagini cu capete de porc așezate pe jos în fața acestora. Fișierul conține articole de presă în franceză, engleză și rusă care au relatat despre atac, subliniind: „Operațiunea a beneficiat de o largă acoperire mediatică la nivel mondial”.

Hotărârile judecătorești franceze pronunțate împotriva sârbilor care au pus la cale operațiunea cu capetele de porc au arătat că grupul atacase și comunitatea evreiască, printre altele prin aruncarea de vopsea verde asupra Muzeului Holocaustului din Paris și a mai multor sinagogi, precum și prin amplasarea unor schelete din plastic la Poarta Brandenburg din Berlin, în apropierea monumentului comemorativ al Holocaustului.

OCCRP a precizat că un alt utilizator din conversațiile divulgate folosea pseudonimul Edward Bernays, numele unui pionier austriaco-american în domeniul relațiilor publice și al propagandei.

Într-o conversație, Bernays îi prezintă lui Kiler o imagine de ansamblu a proiectului intitulat „Sinagogi verzi”, afirmând: „Scopul acestei acțiuni [este] de a discredita autoritățile franceze, care nu au reușit să oprească valul de antisemitism islamic din Paris”.

Sofia Zakharova și SDA nu au făcut niciun comentariu cu privire la raportul OCCRP.

Editor : A.M.G.