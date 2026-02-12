Live TV

„Un contract istoric.” India va cumpăra încă aproximativ 100 de avioane de luptă franceze Rafale

Data publicării:
Avion de luptă Rafale, cu capacitate nucleară
Avion de luptă Rafale, cu capacitate nucleară. Foto: Profimedia

Ministerul indian al Apărării a aprobat, joi, achiziţia a încă în jur de 100 de avioane de luptă franceze Rafale, un „jalon foarte important” către un contract „istoric”, salutat de preşedinţa franceză. Anunțul vine cu câteva zile înaintea vizitei pe care o va efectua între 17 şi 19 februarie Emmanuel Macron în ţara asiatică, cu ocazia unui summit pe tema inteligenţei artificiale, transmite AFP, potrivit Agerpres. 

Unda verde se referă la achiziţia a 114 avioane Rafale, potrivit unei consiliere a preşedintelui Macron şi unei surse din ministerul indian.

Această cifră, dacă va fi confirmată, va reprezenta echivalentul întregului parc de Rafale de care dispune în prezent aviaţia militară franceză şi, totodată, cel mai mare contract de export pentru acest avion de luptă.

Decizia consiliului indian de achiziţii al apărării vizează achiziţii totale de material militar de 39 miliarde de dolari, inclusiv pentru avioanele Rafale ale producătorului francez Dassault.

Contractul de achiziţie de avioane Rafale face obiectul unor discuţii intense de mai mulţi ani, guvernul indian cerând un amplu transfer de tehnologie şi fabricarea la nivel local a unei părţi dintre avioane.

Media indiene, citând surse guvernamentale anonime, afirmă că acordul final prevede că Dassault Aviation va fabrica cel puţin 90 dintre avioane în India, în cadrul iniţiativei „Make în India” a premierului Narendra Modi.

India a anunţat la începutul lunii februarie o creştere cu 15% a cheltuielilor militare, ale căror credite bugetare vor ajunge la circa 85 miliarde de dolari.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Donald Trump
1
Donald Trump interzice Rusiei și altor patru țări să încheie acorduri petroliere cu...
Donald Tusk, premierul Poloniei
2
Polonia riscă să părăsească Uniunea Europeană, avertizează Donald Tusk. Argumentul...
lucrări de reparații ale șinelor de la metroul bucureștean
3
CCR a declarat neconstituțională legea privind autorizarea și intabularea construcțiilor...
drapel steag spania romania
4
Motivul pentru care tot mai mulți români pleacă din Spania. Presa iberică avertizează...
oana toiu fb
5
Oana Ţoiu: Discutăm ca limba română să devină materie de examen în şcolile britanice
A făcut anunțul în privința Rusiei, după declarațiile care au scandalizat Europa: ”Poziția noastră e clară”
Digi Sport
A făcut anunțul în privința Rusiei, după declarațiile care au scandalizat Europa: ”Poziția noastră e clară”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
mae
MAE, atenţionare de călătorie pentru românii care vor să meargă în Franţa
rutte
Șeful NATO consideră că țările europene trebuie să decidă singure dacă vor să reia dialogul cu Kremlinul: „Nu este treaba mea”
Close-up of the brass plate at the entrance to the French government's Ministry for Europe and Foreign Affairs, located Quai d'Orsay in Paris, France
Jeffrey Epstein, FBI-ul și diplomatul Fabrice Aidan: ancheta care zguduie MAE francez
emmanuel macron
A face din Europa o „putere independentă” este „singura” soluţie, declară Emmanuel Macron
Marine Le Pen Appeal Trial Enters Final Stages
Când va decide Justiția franceză soarta Marinei Le Pen, în scandalul angajărilor fictive
Recomandările redacţiei
ilie bolojan sorin grindeanu marian neacsu _COALITIE_PSD_USR_PNL_UDMR_MIN_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
USR și PNL acuză PSD că blochează reforma administrației. Seidler...
Tanc Leopard
„Ca în 1941”. Un fost șef NATO cere trecerea economiilor în regim de...
Ședință a Guvernului Bolojan.
Nou blocaj la Guvern: unii demnitari se opun tăierilor. Ministerul...
Engineer or technician work at small modular nuclear reactors power plant
Nuclearelectrica a dat aprobare finală pentru reactoarele modulare de...
Ultimele știri
Vicepremierul Tanczos Barna: Cred că Ilie Bolojan are toate şansele să prindă rotativa de anul viitor. Depinde de PNL
Tanczos Barna: Nu cred că este momentul acum să ieşim de la guvernare. Ne-ar ajuta un pic de încredere reciprocă în coaliţie
Bărbatul acuzat că l-ar fi ameninţat cu moartea pe actorul Victor Rebengiuc a fost plasat sub control judiciar
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Sumă impresionantă strânsă pentru familia mare a lui James Van Der Beek, după moartea lui: "Resursele lor...
Cancan
Primele imagini de la priveghiul lui Sorin și a Dianei Iacob 😢 Obiectul pe care l-a pus familia în sicriul cu...
Fanatik.ro
O masterandă în AI dislexică acuză de discriminare și hărțuire conducerea Facultății de Matematică din...
editiadedimineata.ro
Kaufland și Asociația Accept, ținta unei campanii de dezinformare extremiste
Fanatik.ro
De față cu soțul ei a spus că îl iubește pe Novak Djokovic. Cine este femeia care nu s-a ferit de cuvinte
Adevărul
Ne urăsc sau ne iubesc? Adevărul nefiltrat despre ce cred ucrainenii despre români aflat direct de pe...
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Fata despre care s-a spus că a fost pipăită de Mihai Bendeac: "Am vrut să îi arăt cum îmi bate inima și cum...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Scandal la Jocurile Olimpice! A fost interzis și nu s-a mai putut abține: "Ăsta e prețul demnității"
Pro FM
Jaafar Jackson, nepotul lui MJ, spune că a trebuit să câștige cu adevărat rolul din filmul "Michael": "Am...
Film Now
"Exact ca Mike Tyson". Jennifer Garner dezvăluie că a mușcat un coleg de ureche, la filmări: "Nu mă enervați!"
Adevarul
„Un nou record de distanță”. Dronele ucrainene au lovit o rafinărie Lukoil din Republica Komi, situată în...
Newsweek
Calcul greșit. Casa de Pensii, obligată să recunoască unui pensionar 5 ani de grupa I de muncă. Cum a reușit?
Digi FM
Alex Bogdan și Cătălina Mihai, dezvăluiri fără filtre: „Ne-am cunoscut direct în pielea goală!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Simptomele cancerului de colon care pot apărea la orice vârstă. Ce trebuie să știi despre boala care l-a ucis...
Digi Animal World
Rase de câini cu cea mai scurtă durată de viață. Una dintre ele adesea nu ajunge nici la 5 ani
Film Now
Katie Holmes, mesaj scris "cu inima grea", după moartea lui James Van Der Beek: "Recunoscătoare că am...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online