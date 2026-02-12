„Un contract istoric.” India va cumpăra încă aproximativ 100 de avioane de luptă franceze Rafale

Ministerul indian al Apărării a aprobat, joi, achiziţia a încă în jur de 100 de avioane de luptă franceze Rafale, un „jalon foarte important” către un contract „istoric”, salutat de preşedinţa franceză. Anunțul vine cu câteva zile înaintea vizitei pe care o va efectua între 17 şi 19 februarie Emmanuel Macron în ţara asiatică, cu ocazia unui summit pe tema inteligenţei artificiale, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Unda verde se referă la achiziţia a 114 avioane Rafale, potrivit unei consiliere a preşedintelui Macron şi unei surse din ministerul indian.

Această cifră, dacă va fi confirmată, va reprezenta echivalentul întregului parc de Rafale de care dispune în prezent aviaţia militară franceză şi, totodată, cel mai mare contract de export pentru acest avion de luptă.

Decizia consiliului indian de achiziţii al apărării vizează achiziţii totale de material militar de 39 miliarde de dolari, inclusiv pentru avioanele Rafale ale producătorului francez Dassault.

Contractul de achiziţie de avioane Rafale face obiectul unor discuţii intense de mai mulţi ani, guvernul indian cerând un amplu transfer de tehnologie şi fabricarea la nivel local a unei părţi dintre avioane.

Media indiene, citând surse guvernamentale anonime, afirmă că acordul final prevede că Dassault Aviation va fabrica cel puţin 90 dintre avioane în India, în cadrul iniţiativei „Make în India” a premierului Narendra Modi.

India a anunţat la începutul lunii februarie o creştere cu 15% a cheltuielilor militare, ale căror credite bugetare vor ajunge la circa 85 miliarde de dolari.

