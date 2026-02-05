Live TV

Un controlor a fost ucis de un pasager fără bilet, în Germania: „Zi neagră pentru toţi lucrătorii feroviari din ţară”

Data publicării:
tren
Un controlor a fost ucis de un pasager fără bilet, în Germania. Foto: Profimedia

Un controlor de tren a murit miercuri în Germania după ce a fost lovit de un pasager care călătorea fără bilet, a anunţat compania feroviară naţională Deutsche Bahn, transmite AFP.

Bărbatul în vârstă de 36 de ani a fost lovit violent în cap de pasagerul pe care încerca să-l dea jos din din tren după ce a observat că acesta nu avea bilet, luni, la Landstuhl, lângă Kaiserslautern (vest).

El a murit miercuri din cauza rănilor suferite, potrivit Deutsche Bahn, citat de Agerpres.

"Aceasta este o zi neagră pentru toţi lucrătorii feroviari din ţară", a subliniat directoarea companiei, Evelyn Palla, denunţând numărul tot mai mare de acte de violenţă care vizează personalul.

Sindicatul feroviar EVG, la rândul său, a cerut prezenţa personalului de securitate la bordul trenurilor.

Agresorul, în vârstă de 26 de ani, a fost reţinut şi plasat în arest preventiv, a informat Parchetul.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ora de vară 2026. Foto Getty Images
1
Ora de vară 2026: Data de la care ceasurile se dau înainte și se întunecă mai târziu
controlor
2
Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de...
profimedia-0547817867
3
Mai multe ambarcaţiuni înarmate au încercat să intercepteze o navă în strâmtoarea Ormuz
Alegeri Ungaria
4
Maghiarii din România și-ar putea pierde dreptul de vot în alegerile din Ungaria...
Plăți anticipate pentru alocații și indemnizații în februarie. Foto Getty Images
5
Alocațiile, indemnizațiile și stimulentul de inserție vor fi virate mai devreme în...
Surpriză uriașă! La doar opt minute de la startul Jocurilor Olimpice de iarnă, toată lumea a rămas fără cuvinte
Digi Sport
Surpriză uriașă! La doar opt minute de la startul Jocurilor Olimpice de iarnă, toată lumea a rămas fără cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Trupe germane în Lituania
Germania a decis să tripleze efectivele trupelor sale din Lituania. „Protejarea Vilniusului înseamnă protejarea Berlinului”
hoti cabluri de cupru romania in spania - garda civila spaniola 1
Șase români au fost arestați în Germania după ce au furat peste 80 de kilometri de cablu de cupru
telefoane mobile in scoli
Sondaj în Germania: majoritatea adolescenților se opun interzicerii telefoanelor mobile în școli
web SHIPSPOTTING Around The World CORVETA GERMANIA 030226_01785
Român arestat pentru sabotajul corvetelor Marinei Germane. Percheziții în Hamburg, România și Grecia
Illustration of a satellite orbiting Earth against a backdrop of space and a prominently displayed moon.
„Spaţiul a devenit un domeniu de luptă”. Germania vrea să investească 35 miliarde de euro într-o reţea de sateliţi-spion
Recomandările redacţiei
robert negoita
Surse: Robert Negoiță, vizat de DNA într-un dosar de corupție...
Business man holding coins putting in glass, Romania flag waving in the background. Finance and business concept. Saving money.
România a atras doar 4 investitori din afara UE în 2 ani, prin vizele...
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_06_INQUAM_Photos_George_Calin
Ilie Bolojan va informa azi CCR privind pensiile magistraţilor...
Jeffrey Epstein
„Cea mai mare operațiune de șantaj din istorie”: cazul Epstein, pista...
Ultimele știri
VIDEO Un pod aflat în construcție s-a prăbușit în China și a căzut în apă cu tot cu oameni și utilaje. 5 oameni au murit
Bulgaria va topi peste 10.500 de tone de monede leva vechi și se pregăteşte să producă primele bancnote euro
Rezultate LOTO - Joi, 5 februarie 2026: Report uriaș la Joker. La 6/49 se pot câștiga peste patru milioane de euro
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul lunii februarie. Mai multe zodii se vor confrunta cu situații neașteptate
Cancan
De ce a 'divorțat' Ruxandra Luca de fostul partener? S-au separat după 20 de ani: 'Sfârșitul lumii'
Fanatik.ro
Nu l-a vrut Hagi pe Maradona la meciul lui de retragere? Dezvăluirile peste ani ale lui Giovanni Becali
editiadedimineata.ro
Românii se simt tot mai afectați de dezinformare
Fanatik.ro
Instituția care și-a majorat salariile cu peste 20% anul trecut. Cum l-a păcălit pe Bolojan cu tăierea...
Adevărul
Trei surori în vârstă de 12, 14 și 16 ani au sărit în gol de la etajul nouă după ce părinții le-au luat...
Playtech
Liviu Dragnea, de nerecunoscut! Fostul lider PSD nu mai arată cum îl ştii, cea mai recentă apariţie a ridicat...
Digi FM
Își începea ziua cu chipsuri și dulciuri și consuma 5000 de calorii. A renunțat la un singur lucru și a dat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cristi Chivu n-a mai răbdat! Reacție fără precedent: ”Scuză-mă, am auzit bine? Nu mai înțeleg absolut nimic”
Pro FM
Veronica Berti, reacție fermă când a fost întrebată dacă este geloasă pe admiratoarele soțului ei. Sunt...
Film Now
Julia Roberts, declarație de dragoste pentru Danny Moder. Cum își cresc cei trei copii și de ce se consideră...
Adevarul
Un nou indicator rutier a apărut pe șoselele din România: șoferii, avertizați asupra unui risc ascuns care îi...
Newsweek
EXCLUSIV Ce șanse sunt ca politicienii să își publice din nou declarațiile de avere? Bolojan zice că o va face
Digi FM
Un bărbat beat s-a dezbrăcat în avion și a făcut scandal. A cerut să fie lăsat să coboare, în plin zbor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O asistentă a dezvăluit care sunt ultimele cuvinte pe care le rostesc oamenii aflați pe patul de moarte: „Nu...
Digi Animal World
Mini, pisicuța călătoare. Trăiește într-o dubă alături de stăpânul ei, un bărbat de 37 de ani: "Ne-am adaptat...
Film Now
Christian Bale, câte șase ore pe zi pe scaunul de machiaj, la filmările "The Bride!": "Țipam din toți...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”