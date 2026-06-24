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Un copil cu vârsta sub 12 ani a fost eutanasiat, pentru prima dată în Țările de Jos

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copil cu perfuzie in mana, la spital
Foto: Profimedia
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Pentru prima dată, în Ţările de Jos s-a procedat la eutanasierea unui copil cu vârsta sub 12 ani, grav bolnav. Este vorba despre primul caz de când guvernul a extins, în februarie 2024, legislaţia ce autorizează această practică pentru minorii cu vârste cuprinse între 1 şi 12 ani, care suferă de boli incurabile şi de dureri insuportabile, relatează Le Figaro.

Autorităţile olandeze nu au dezvăluit vârsta exactă, sexul sau afecţiunea copilului. De asemenea, nu au furnizat informaţii despre situaţia familială sau despre unitatea medicală în care a avut loc procedura.

Guvernul olandez a precizat că medicul responsabil a raportat cazul comisiei speciale însărcinate cu supravegherea acestui tip de proceduri. Comisia a examinat dosarul medical şi l-a audiat pe medic, apoi a transmis avizul său parchetului, care va trebui să stabilească dacă medicul a respectat cadrul legal în vigoare. În sistemul olandez, acest control se efectuează a posteriori şi nu pe baza unei autorizaţii prealabile, scrie News.ro.

Spre deosebire de eutanasia practicată la adulţi, procedura nu se bazează pe o cerere pe deplin autonomă a pacientului. Vârsta minorului îl poate împiedica să înţeleagă şi să-şi exprime o voinţă comparabilă cu cea a unui adult. Prin urmare, părinţii sunt cei care trebuie să-şi dea consimţământul, alături de medici, care trebuie să ajungă la concluzia că nu există nicio alternativă rezonabilă pentru alinarea suferinţei.

Această reglementare se limitează în mod formal la copiii grav bolnavi a căror moarte este considerată iminentă. Printre situaţiile medicale avute în vedere se numără malformaţiile congenitale severe, bolile metabolice şi afectările grave ale organelor vitale. La momentul adoptării legii, executivul a precizat că aceasta va viza un „grup restrâns” de cinci până la zece copii cu vârsta sub 12 ani pe an, pentru care îngrijirile paliative nu sunt suficiente pentru a le alina suferinţele.

În 2002, Ţările de Jos au devenit prima ţară care a legalizat eutanasia şi sinuciderea asistată. De asemenea, în 2014, Olanda a fost prima ţară care a autorizat practica pentru minorii cu vârsta peste 12 ani capabili de discernământ, precum şi pentru bebeluşii cu vârsta sub un an, cu consimţământul părinţilor. Măsura a fost apoi extinsă în 2024 la copiii cu vârsta sub 12 ani, în cazuri strict reglementate.

Potrivit unui raport publicat în mai 2025 de Comitetele regionale de examinare a eutanasiei, anul 2024 a înregistrat din nou un record, cu 9.958 de cazuri, adică cu 10 % mai mult decât în anul precedent. În total, acest număr reprezintă 5,8 % din cele 172.049 de decese înregistrate în ţară.

Editor : A.P.

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