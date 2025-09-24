Live TV

Un copil de 14 ani și-a înjunghiat profesorul chiar în timpul orei de la o școală gimnazială din Alsacia

Data publicării:
politie franta
Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia

Un profesor de muzică a fost înjunghiat în faţă de un elev în timpul orelor de curs la o şcoală gimnazială din Alsacia, în nord-estul Franţei, iar autorităţile au arestat un suspect în vârstă de 14 ani, a relatat miercuri presa franceză, preluată de Reuters.

Potrivit EFE, victima atacului de miercuri dimineaţa este o profesoară în vârstă de 65 de ani.

Suspectul a fost arestat la scurt timp după atac, după ce iniţial a fugit de la locul faptei, a relatat publicaţia locală Dernieres Nouvelles d'Alsace. Suspectul s-a înjunghiat şi pe sine în timpul arestării şi a fost, de asemenea, dus la un spital din zonă, a relatat postul francez BFM.

Securitatea în şcolile din Franţa a fost subiectul unor dezbateri intense în ultimii ani. În iunie, prim-ministrul de atunci, Francois Bayrou, a declarat că guvernul va testa instalarea de porţi de securitate la şcoli, după ce un administrator şcolar a fost înjunghiat în timpul unui control al genţilor.

În 2020, uciderea profesorului Samuel Paty, după ce acesta le arătase elevilor caricaturi ale profetului Mahomed la o oră despre libertatea de exprimare, a provocat consternare, inclusiv în plan politic.

Ministrul francez al educaţiei, Elisabeth Borne, a declarat miercuri, într-o postare pe X, că a fost activată o unitate de intervenţie în caz de urgenţă pentru a ajuta elevii şi personalul şi că se va deplasa în scurt timp la faţa locului.

"Condamn cu fermitate agresiunea asupra unui profesor de către un elev la o şcoală gimnazială din (departamentul) Bas-Rhin. Îmi exprim solidaritatea cu profesorul şi comunitatea şcolară", a scris ea.

Jacky Wolforth, primarul oraşului Benfeld, unde a avut loc atacul, a declarat că şcoala a fost evacuată şi a descris presei incidentul ca fiind unul "izolat".

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Su-24M rusesc
1
Ziua în care unei țări NATO i-au trebuit doar 17 secunde pentru a doborî un avion rusesc...
United States President Donald J Trump addresses the United Nations General Assembly at United Nations Headquarters in New York, New York, USA
2
„Țările voastre se duc naibii”. Trump, atac dur la adresa Europei de la tribuna ONU, pe...
Prim-ministrul danez Mette Frederiksen
3
„Cel mai grav atac asupra infrastructurii”. Premierul danez reacționează după ce drone au...
fugarul emil ganj
4
Noi detalii în cazul crimei din Mureș. Tatăl fetei ucise de Emil Gânj a sunat la 112...
FFM_6282
5
Incendiul din Sectorul 2 care a acoperit Capitala cu un nor uriaș de fum: intervenția...
Liber la toată planeta! Donald Trump a spus-o, în fața Adunării Generale a ONU
Digi Sport
Liber la toată planeta! Donald Trump a spus-o, în fața Adunării Generale a ONU
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Horaţiu Potra
Mercenarul Horațiu Potra și fiul său au fost reținuți în Dubai
lia olguta vasilescu paul stanescu
Dispute în PSD. Surse: Fratele lui Paul Stănescu a fost înlocuit de...
avion care decoleaza
Zeci de infractori condamnați în Anglia, expulzați în România cu bani...
avion militar a330 spania
O nouă tentativă de sabotaj aviatic a Rusiei. A fost bruiat un avion...
Ultimele știri
Fii salvator. Prim ajutor în intoxicația cu substanțe caustice
Un bărbat a fost arestat în Marea Britanie în legătură cu atacul cibernetic asupra unor mari aeroporturi europene
Bărbatul acuzat că a violat o tânără angajată a unui hotel din Alba Iulia, pretinzând că e client, a fost arestat. El este recidivist
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
emmanuel macron sustine un discurs la onu
Macron, mesaj pentru Trump: Premiul Nobel pentru Pace este posibil doar dacă opriţi conflictul din Gaza
Cédric Jubillar, un pictor-decorator în vârstă de 38 de ani, este acuzat că și-a ucis soția, Delphine, în urmă cu aproape cinci ani, într-un acces de gelozie.
„Cazul Elodia” în varianta franceză. Un bărbat e acuzat de crimă, dar nu există nici cadavru, nici dovezi clare, nici martori
Giorgia Meloni se uită la Emmanuel Macron
„Este sfârșitul vechiului stat al bunăstării”: Cum a devenit Italia noua Franță, în timp ce Parisul a ajuns noul „bolnav al Europei”
Heavy Rain and Flooding in The Cotes-D'armor Region - France, Guingamp - 22 Sep 2025
Sud-estul Franței, lovit de ploi puternice: trafic feroviar perturbat, străzi inundate. În Catalonia un om a murit, zboruri afectate
teme
Ce s-a întâmplat cu un copil de 11 ani care a vrut să-și facă toate temele de vacanță într-o singură zi
Partenerii noștri
Pe Roz
Opoziția Soare în Balanță - Neptun retrograd în Berbec aduce adevărurile incomode la suprafață. Ce părea...
Cancan
Cine este Oana, soția ministrului Educației, Daniel David. Are 44 de ani și 2 copii
Fanatik.ro
„M-a costat aproape 2 milioane de euro”. Gigi Becali a vorbit despre cel mai scump transfer făcut la FCSB de...
editiadedimineata.ro
Alcoolul crește riscul de demență chiar și în cantități mici
Fanatik.ro
Războiul Șumudică – Mandorlini e abia la început: „Probabil mai rămâne vreo 3 ani prin tribună la CFR, că nu...
Adevărul
Vârcolacii, luptătorii din umbră ai lui Hitler. Comandourile care au semănat teroare în rândul Aliaților și a...
Playtech
Cum se folosesc tichetele de energie. ANPIS anunță că peste 270.000 de români le-au primit
Digi FM
De ce s-a pocăit actrița Diana Dumitrescu: "Sunt o fiică a Domnului". A renunțat la religia ortodoxă și a...
Digi Sport
Novak Djokovic s-a răzgândit! Decizia luată, la două săptămâni după ce și-a luat familia și s-a mutat în...
Pro FM
Roxana Nemeș a născut gemeni, fată și băiat. Prima imagine duioasă cu mămica și copiii: "O iubire pe care nu...
Film Now
Keanu Reeves, cu barbă, într-o zi obișnuită, în NYC. Imaginile, după ce a negat zvonurile despre căsătoria cu...
Adevarul
Distanța dintre blocuri: pericolul ascuns care îți fură lumina, aerul, liniștea și banii. Cum ignoră...
Newsweek
Instanța refuză creșterea pensiilor pentru pensionarii cu grupe de muncă. Ce cale de atac mai există
Digi FM
Ce a descoperit o tânără la 15 ani de când a fost dată dispărută de părinți: „A fost șocant, nu ne-a venit să...
Digi World
Legătura dintre matcha și deficiența de fier. Când devine periculoasă această băutură și care sunt persoanele...
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Dolph Lundgren, la aproape un an de când a învins cancerul: "A fost o luptă grea. Sunt mai blând cu corpul...
UTV
Lori Harvey, topless în Mexic. Fotografiile cu Damson Idris au reaprins zvonurile despre împăcare