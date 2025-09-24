Un copil de 14 ani și-a înjunghiat profesorul chiar în timpul orei de la o școală gimnazială din Alsacia

Un profesor de muzică a fost înjunghiat în faţă de un elev în timpul orelor de curs la o şcoală gimnazială din Alsacia, în nord-estul Franţei, iar autorităţile au arestat un suspect în vârstă de 14 ani, a relatat miercuri presa franceză, preluată de Reuters.

Potrivit EFE, victima atacului de miercuri dimineaţa este o profesoară în vârstă de 65 de ani.

Suspectul a fost arestat la scurt timp după atac, după ce iniţial a fugit de la locul faptei, a relatat publicaţia locală Dernieres Nouvelles d'Alsace. Suspectul s-a înjunghiat şi pe sine în timpul arestării şi a fost, de asemenea, dus la un spital din zonă, a relatat postul francez BFM.

Securitatea în şcolile din Franţa a fost subiectul unor dezbateri intense în ultimii ani. În iunie, prim-ministrul de atunci, Francois Bayrou, a declarat că guvernul va testa instalarea de porţi de securitate la şcoli, după ce un administrator şcolar a fost înjunghiat în timpul unui control al genţilor.

În 2020, uciderea profesorului Samuel Paty, după ce acesta le arătase elevilor caricaturi ale profetului Mahomed la o oră despre libertatea de exprimare, a provocat consternare, inclusiv în plan politic.

Ministrul francez al educaţiei, Elisabeth Borne, a declarat miercuri, într-o postare pe X, că a fost activată o unitate de intervenţie în caz de urgenţă pentru a ajuta elevii şi personalul şi că se va deplasa în scurt timp la faţa locului.

"Condamn cu fermitate agresiunea asupra unui profesor de către un elev la o şcoală gimnazială din (departamentul) Bas-Rhin. Îmi exprim solidaritatea cu profesorul şi comunitatea şcolară", a scris ea.

Jacky Wolforth, primarul oraşului Benfeld, unde a avut loc atacul, a declarat că şcoala a fost evacuată şi a descris presei incidentul ca fiind unul "izolat".

