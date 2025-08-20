Un crucișător cu propulsie nucleară, lansat la apă pentru teste, după o reparație capitală

Un crucișător de luptă cu propulsie nucleară, unul dintre cele mai puternic înarmate nave de suprafață ale Marinei Ruse, a plecat în larg pentru teste după o reparație capitală, a relatat ziarul norvegian The Barents Observer, care citează surse rusești, scrie TVPWorld.

Nava Admiral Nahimov, lungă de 251 de metri, a părăsit luni portul Severodvinsk, din nordul Rusiei, asistată de remorchere, iar imagini cu plecarea sa au circulat pe rețelele de socializare, potrivit The Barents Observer.

Crucișătorul construit în Uniunea Sovietică a servit ultima dată în Flota de Nord în 1997 și a fost remorcat la Severodvinsk după doi ani pentru o revizie generală care a suferit întârzieri repetate, a adăugat ziarul.

Înarmat până în dinți

Ministerul rus al Apărării a declarat în 2023 că Admiral Nahimov va fi echipat cu o gamă largă de arme, inclusiv rachete de croazieră hipersonice Tsirkon (Zircon) capabile să transporte focoase nucleare.

Din poziții situate în Marea Barents, aceste rachete ar putea lovi ținte din Marea Norvegiei, un avertisment minim pentru forțele NATO.

Nava este, de asemenea, proiectată să transporte torpile, rachete, rachete cu rază lungă de acțiune și sisteme de artilerie, ceea ce o face una dintre cele mai puternic înarmate nave de suprafață din Marina rusă.

În cadrul procesului de modernizare, ambele reactoare nucleare ale crucișătorului au primit elemente de combustibil noi, unul fiind repornit în decembrie 2024, iar celălalt în februarie 2025. Cele două reactoare, bazate pe proiecte din anii 1980, pot genera 300 MW de energie termică și furniza 140.000 de cai putere pentru propulsie.

Cuirasatul va fi supus unor teste de câteva luni în Marea Albă și Marea Barents înainte de a fi acceptat oficial înapoi în serviciul Flotei Nordice, a relatat The Barents Observer.

Se preconizează că acesta îl va înlocui pe Piotr Veliki, un alt crucișător nuclear de luptă din aceeași clasă, care a fost scos din serviciu în Severomorsk, un port din nord-vestul Rusiei, din 2022 și care va fi probabil casat.

Editor : M.C