Un cuplu rus a fost acuzat de spionaj în Polonia, legături cu FSB și trimitere de colete-capcană. Ce pedeapsă riscă cei doi

Procurorii polonezi au acuzat doi cetățeni ruși de spionaj și colaborare cu Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB).

Cuplul, numit Igor R. și Irina R., cărora li s-a acordat statutul de refugiați în Polonia, ar fi strâns informații despre oficiali ai Ministerului de Externe, programe de schimb academic și susținători ai opoziției ruse. Igor R. este, de asemenea, acuzat că a ajutat la trimiterea prin curier a unui colet-capcană conținând nitroglicerină și detonatoare de calitate militară, scrie TVP World.

Datele criptate erau destinate, potrivit rapoartelor, contactelor FSB. Procesul începe pe 8 decembrie, cu pedepse potențiale cuprinse între 8 ani și închisoare pe viață.

