Un cutremur cu magnitudinea 5,8 s-a produs sâmbătă în Japonia Data actualizării: 02.05.2026 17:37 Data publicării: 02.05.2026 17:29 Foto: Profimedia Images Un cutremur cu magnitudinea de 5,8 grade pe scara Richter a lovit sâmbătă Japonia în regiunea prefecturii Nara, a anunţat Agenţia Meteorologică Japoneză (JMA) şi Centrul German de Geoştiinţe (GFZ). Epicentrul seismului s-a aflat la o adâncime de 59 de kilometri, relatează agențiile internaționale de presă citate de Agerpres.Agenţia Meteorologică Japoneză (JMA) a revizuit magnitudinea la 5,7, fără a raporta imediat pagube sau alerte de tsunami, conform EFE.Cutremurul a avut loc la ora locală 18:28 (09:28 GMT) în apropierea oraşului Nosegawa din prefectura Nara, la o adâncime de 70 de kilometri, potrivit JMA.Japonia se află pe aşa-numitul Cerc de Foc al Pacificului, una dintre cele mai active zone seismice din lume şi se confruntă cu cutremure frecvente. Editor : M.B.