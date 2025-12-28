Un cutremur cu magnitudinea 6 s-a produs în Peru

Live TV

seismograf care inregistreaza un cutremur
Cutremur. Imagine cu caracter ilustrativ.
Al patrulea seism resimțit la Lima în ultimele 24 de ore

Un cutremur cu magnitudinea 6 a fost resimţit sâmbătă, la ora locală 21:51, (duminică, 02:51 GMT) la Lima şi în mai multe oraşe din nordul Peru, cu epicentrul în Oceanul Pacific, în largul coastelor regiunii Ancash. Până în prezent, nu au fost raportate pierderi umane sau materiale, potrivit surselor oficiale, relatează EFE, preluată de Agerpres.

Epicentrul cutremurului, care a fost resimţit cu intensitate moderată în Lima şi în oraşe precum Trujillo şi Cajamarca, a fost situat la 67 de kilometri vest de oraşul Chimbote, potrivit Institutului Geofizic din Peru (IGP).

IGP a indicat că seismul s-a produs la o adâncime de 52 de kilometri şi a avut o intensitate de V la Chimbote, un oraş-port situat la aproximativ 425 de kilometri nord de Lima.

După cutremur, Centrul naţional pentru operaţiuni de urgenţă (COEN) a indicat că acesta a fost "resimţit ca fiind uşor până la moderat de către populaţia" din Chimbote.

COEN a adăugat că zonele vulnerabile din acel oraş şi din altele din apropiere "continuă să fie monitorizate" de către autorităţi pentru a stabili dacă s-au produs pagube.

La rândul său, Direcţia de hidrografie şi navigaţie a Marinei peruane a raportat că evenimentul "nu a provocat un tsunami pe coastele peruane".

Al patrulea seism resimțit la Lima în ultimele 24 de ore

La Lima, acesta a fost al patrulea cutremur resimţit în ultimele 24 de ore. Sâmbătă, la ora locală 09:22 (14:22 GMT), a fost raportat un cutremur cu magnitudinea de 3,5, cu epicentrul la 24 de kilometri vest de oraşul-port Callao.

IGP a mai raportat că sâmbătă, la ora locală 01:17 (06:17 GMT), a fost înregistrat un alt cutremur cu magnitudinea de 3,5, cu epicentrul la 25 de kilometri sud-vest de oraşul Mala, în provincia Canete, la sud de capitală.

Primul seism, cu magnitudinea de 4,8, a fost resimţit vineri, la ora locală 19:35 (sâmbătă, 00:35 GMT) în capitala peruană, cu epicentrul la 52 de kilometri sud-vest de oraşul de coastă Supe Puerto, în partea de nord a regiunii Lima.

Peru este situat în aşa-numitul Cerc de Foc al Pacificului, o zonă în care are loc peste 80% din activitatea seismică mondială, din cauza coliziunii plăcii tectonice a Pacificului cu placa Nazca, în largul coastelor de sud.

Ultimul cutremur devastator din Peru a avut loc în august 2007, în regiunea sudică Ica, cu o magnitudine de 7,9, soldat cu aproximativ 500 de morţi şi pierderi economice de milioane de dolari. 

