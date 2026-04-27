Cutremur cu magnitudinea de 6,1, luni dimineață, în Japonia

Foto: Getty Images
Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 6,1, a zguduit insula Hokkaido, în nordul Japoniei, luni dimineaţa, au informat agenţiile americane şi japoneze, după mai multe replici puternice înregistrate în ultimele zile.

Cutremurul s-a produs puţin înainte de ora 05:30 (ora 21:30 GMT duminică) în sudul insulei Hokkaido, la o adâncime de aproximativ 80 de kilometri, au indicat Agenţia Meteorologică Japoneză (JMA) şi Institutul Geologic American (USGS). Nu a fost emisă nicio alertă de tsunami, potrivit News.ro.

Populaţia este redusă în această regiune situată la aproximativ 200 de kilometri est de Sapporo, dar „în zonele care au fost afectate de cutremure puternice, creşte pericolul de căderi de pietre şi alunecări de teren”, a declarat un reprezentant al JMA jurnaliştilor.

Un risc crescut de mega-seism

Cu câteva ore mai devreme, un cutremur cu magnitudinea de 5,0 s-a produs în mare, la câteva sute de kilometri sud de Hokkaido.

Acest cutremur survine la mai puţin de o săptămână după ce JMA a avertizat asupra unui risc crescut de mega-cutremur (cu o magnitudine de 8,0 sau mai mare), în urma cutremurului cu magnitudinea de 7,7 care a avut loc săptămâna trecută în largul prefecturii Iwate, în nordul ţării.

Şase persoane au fost rănite în urma acestui cutremur, care a zguduit clădiri înalte din Tokyo, la câteva sute de kilometri de epicentru. De asemenea, valuri de tsunami de 80 de centimetri au lovit un port din Iwate, în timp ce valuri mici au ajuns şi în alte zone din nordul Japoniei. Ulterior, JMA a declarat că „probabilitatea ca un nou cutremur major să se producă este relativ mai mare decât în mod normal”.

Japonia, situată la intersecţia a patru mari plăci tectonice de-a lungul marginii vestice a „centurii de foc” a Pacificului, este una dintre ţările cu cel mai ridicat risc seismic din lume. Arhipelagul, care găzduieşte aproximativ 125 de milioane de locuitori, înregistrează în medie circa 1.500 de cutremure pe an, adică 18% din totalul cutremurelor înregistrate la nivel mondial.

 

