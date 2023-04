Un cutremur de 7,3 urmat de alertă de tsunami s-a produs în largul coastelor Indoneziei şi a panicat locuitorii în miez de noapte

Un cutremur cu magnitudinea de 7,3 s-a produs în cursul nopții pe coasta de vest a insulei indoneziene Sumatra, la o adâncime de 15,5 kilometri și a fost urmat de mai multe replici. A fost declanșată alarmă de tsunami, dar după două ore a fost ridicată. Oamenii s-au panicat și au fugit, dar după un timp s-au întors la casele lor, în condițiile în care autoritățile au făcut apel la prudență, scrie Reuters.

Cutremurul, urmat de mai multe replici, a avut loc în jurul orei locale 3 a.m. (luni, ora 23.00, ora României), iar locuitorii din Padang, oraş de pe coasta de vest a Sumatrei, au intrat în panică în momentul în care sirenele de avertizare de tsunami au sunat, grăbindu-se în toiul nopţii să se adăpostească în zone mai înalte.

"Am fugit pentru că am auzit că e tsunami. Mi-am adus cu mine doar familia, nu am adus nimic altceva", a spus un locuitor din Padang.

După două ore, localnicii au început să se întoarcă treptat spre casele lor din vestul Sumatrei, dar autorităţile indoneziene au îndemnat, marţi, la prudenţă.

Agenţia naţională pentru răspuns la dezastre a îndemnat locuitorii să rămână în alertă şi să se asigure că ieşirile din locuinţe au rămas deblocate în cazul în care oamenii ar trebui să se grăbească din nou afară.

"În special pentru persoanele care locuiesc în zonele de coastă, dacă are loc un cutremur care durează mai mult de 30 de secunde, vă rugăm să vă duceţi imediat într-un loc mai înalt, în anticiparea posibilităţii unui tsunami", îndeamnă agenţia într-un comunicat.

Nu au fost raportate victime, dar agenţia spune că au existat întreruperi de energie electrică în unele părţi ale insulelor Mentawai, care au fost cele mai apropiate de epicentru. Au fost înregistrate mai multe replici, iar un mareometru de pe insula Tana Bala, în largul coastei vestice a Sumatrei, a înregistrat o creştere de 11 centimetri a nivelului apei după cutremurul principal, a precizat agenţia.

Padang şi provincia Sumatra de Vest au fost lovite de un cutremur cu magnitudinea 7,6 în 2009, care a provocat moartea a peste 1.100 de persoane, rănirea multor altora şi distrugeri pe scară largă.

Indonezia se confruntă frecvent cu seisme, deoarece se află de-a lungul aşa-numitului Inel de Foc al Pacificului, o zonă activă din punct de vedere seismic, unde se întâlnesc diferite plăci ale scoarţei terestre.

