Un membru al Dumei de Stat a Rusiei a acuzat Finlanda că devine „o a doua Ucraină”, avertizând că Moscova are puterea militară necesară pentru a distruge jumătate din țară, scrie Kyiv Independent.

Amenințările au venit la o zi după ce Finlanda a anunțat planuri de a se asocia cu firma americană de apărare Lockheed Martin pentru a construi primul centru de mentenanță din Europa pentru sistemele de rachete cu lansare multiplă (MLRS) în orașul Tampere.

Liderii finlandezi „duc țara într-o prăpastie”, a declarat sâmbătă Alexei Juravliov, prim-vicepreședinte al Comitetului de Apărare al Dumei de Stat a Rusiei, pentru publicația de știri rusă pro-Kremlin Gazeta.Ru, potrivit sursei citate.

„Ei continuă escaladarea, încercând în toate modurile posibile să înfurie Rusia. Noi, desigur, nu vom ceda provocărilor, dar ne vom consolida apărarea pe această secțiune foarte importantă a frontierei. Chiar și acum, vă asigur, avem suficient echipament militar concentrat acolo pentru a arunca în aer jumătate din Finlanda”, a spus demnitarul rus.

Juravliov: Finlanda „se transformă într-o a doua Ucraină”

Alexei Juravliov a acuzat Finlanda că „se transformă treptat într-o a doua Ucraină” în urma deciziei sale de a adera la NATO în 2023.

Finlanda a adoptat o linie dură față de Moscova în urma invaziei la scară largă a Ucrainei din 2022, abandonând politica sa de neutralitate de lungă durată și devenind membră a NATO ca răspuns la agresiunea rusă.

Țara nordică are o graniță de 1.300 de kilometri cu Rusia și și-a consolidat legăturile de apărare cu aliații occidentali de la începutul războiului.

Președintele rus Vladimir Putin a răspuns aderării Finlandei la NATO avertizând că Helsinki va avea acum „probleme”.

De atunci, Finlanda și-a intensificat semnificativ postura de apărare pe fondul acuzațiilor de escaladare a provocărilor rusești. Granița cu Rusia este închisă din 2023, iar Helsinki a acuzat Moscova că orchestrează operațiuni hibride și își extinde infrastructura militară de-a lungul frontierei.

Finlanda poate găzdui arme nucleare

O anchetă din 26 iunie a concluzionat că Rusia își consolidează semnificativ prezența militară la granița NATO - inclusiv în apropierea Finlandei, Norvegiei și a statelor baltice - în pregătirea unui potențial război cu Alianța.

Finlanda a votat recent și pentru ridicarea interdicției sale de lungă durată asupra armelor nucleare, permițând țării să primească, să transporte și să faciliteze circulația armelor nucleare pe teritoriul său, ca parte a apărării aliate.

Noua măsură intră în vigoare la 1 iulie.

Juravliov, cunoscut pentru opiniile sale agresive, a amenințat anterior Finlanda cu „anihilarea”.

În declarațiile sale de sâmbătă, el a susținut că Finlanda „a suferit mai mult decât orice alt stat european” din cauza rupturii de Rusia.

Editor : B.P.