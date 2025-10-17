Un deputat rus vrea să scadă nivelul de trai în Rusia pentru a crește natalitatea: Cu cât trăiesc mai bine, cu atât au mai puțini copii

Deputatul rus Oleg Matveicev, membru al Partidului Rusia Unită, susține că pentru a crește natalitatea în Rusia e nevoie să fie scăzut nivelul de trai al populației, relatează The Moscow Times. „Cu cât oamenii trăiesc mai bine, cu atât au mai puțini copii”, argumentează el. Afirmațiile vin în contextul în care Rusia se confruntă cu o criză demografică.

În timpul unei dezbateri în Camera Civică privind un proiect de lege care interzice avorturile forțate, parlamentarul rus a declarat că pentru a crește rata natalității este necesar să fie scăzut nivelului de trai al populației.

„Trebuie să abandonăm odată pentru totdeauna dogma conform căreia problemele demografice pot fi rezolvate prin îmbunătățirea condițiilor materiale. Toată experiența globală arată exact opusul: cu cât oamenii trăiesc mai bine, cu atât au mai puțini copii. Cele mai ridicate rate ale natalității se înregistrează în țările sărace, iar cele mai scăzute în țările bogate”, a declarat Matveicev.

Deputatul a criticat, de asemenea, ideea acordării de sprijin financiar familiilor cu copii: „Toate aceste discuții despre 'dați-ne apartamente, dați-ne beneficii, apoi ne vom învrednici să avem copii' sunt doar minciuni”, spune el.

Avortul, comparat cu regimul lui Hitler

Matveicev a comparat avorturile cu pierderile militare, menționând că „mor la fel de mulți oameni ca în Războiul din Atlanticul de Nord”.

„După legalizarea avortului în URSS, noi înșine am ucis mai mulți oameni decât Hitler”, a subliniat el.

Deputatul a deplâns faptul că rușii „trăiesc în prezent” și „vor să obțină totul de la viață”, în timp ce femeile acordă acum prioritate carierei în detrimentul familiei, pentru care, a spus el, „nimeni nu va scăpa de pedeapsă”.

În timpul discuției, colegul lui Matveicev, Vitali Milonov, a afirmat că, de cele mai multe ori, bărbații sunt cei care presează femeile să facă avort și, prin urmare, în opinia sa, „trebuie acordată atenție propagandei”. El a adăugat că „un bărbat adevărat nu va permite niciodată un avort: îl va interzice acasă, nu te va lăsa să ieși, dar nu te va lăsa să avortezi”.

Un alt deputat, Nikolai Nikolaev, a acuzat Rusia că „imită oponenții săi ultraliberali” și a cerut „lupta împotriva defectului fundamental al sistemului”. El a subliniat că etica rusă „se bazează pe ortodoxie” și, prin urmare, „viața unui copil trebuie recunoscută chiar înainte de naștere”.

Preotul Fiodor Lukianov a luat de asemenea cuvântul în cadrul audierii, comparând dreptul femeilor la avort cu planul nazistului Heinrich Himmler de a extermina populația sovietică prin promovarea avortului și a contracepției. El a propus încetarea cooperării Rusiei cu Organizația Mondială a Sănătății, întrucât OMS recunoaște dreptul femeilor la avort.

Astfel de inițiative sunt exprimate pe fondul unei situații demografice în rapidă deteriorare în țară. Potrivit Rosstat, în primul trimestru al anului 2025, numărul nașterilor a scăzut cu 4% față de anul precedent, la 288.800 de copii. Acest lucru, potrivit demografului Alexei Raksha, a fost cel mai scăzut nivel din secolele XVIII și XIX.

În 2024, în Rusia s-au născut 1.222 milioane de copii, cel mai scăzut nivel din 1999. Numărul deceselor a totalizat peste 1,8 milioane, iar scăderea naturală a populației pentru anul respectiv a fost de aproape 600.000. În urma acestor cifre, autoritățile au clasificat date detaliate privind natalitatea și populația totală.

Între timp, proiectul național „Demografie”, lansat de Vladimir Putin în 2018, nu a dat rezultatele scontate: între 2018 și 2023, rata mortalității a depășit rata natalității cu 3,4 milioane de persoane.

