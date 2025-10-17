Live TV

Un deputat rus vrea să scadă nivelul de trai în Rusia pentru a crește natalitatea: Cu cât trăiesc mai bine, cu atât au mai puțini copii

Data publicării:
criza demografică in rusia
În 2024, în Rusia s-au născut 1.222 milioane de copii, cel mai scăzut nivel din 1999. Foto: Profimedia
Din articol
Avortul, comparat cu regimul lui Hitler

Deputatul rus Oleg Matveicev, membru al Partidului Rusia Unită, susține că pentru a crește natalitatea în Rusia e nevoie să fie scăzut nivelul de trai al populației, relatează The Moscow Times. „Cu cât oamenii trăiesc mai bine, cu atât au mai puțini copii”, argumentează el. Afirmațiile vin în contextul în care Rusia se confruntă cu o criză demografică.

În timpul unei dezbateri în Camera Civică privind un proiect de lege care interzice avorturile forțate, parlamentarul rus a declarat că pentru a crește rata natalității este necesar să fie scăzut nivelului de trai al populației.

„Trebuie să abandonăm odată pentru totdeauna dogma conform căreia problemele demografice pot fi rezolvate prin îmbunătățirea condițiilor materiale. Toată experiența globală arată exact opusul: cu cât oamenii trăiesc mai bine, cu atât au mai puțini copii. Cele mai ridicate rate ale natalității se înregistrează în țările sărace, iar cele mai scăzute în țările bogate”, a declarat Matveicev.

Deputatul a criticat, de asemenea, ideea acordării de sprijin financiar familiilor cu copii: „Toate aceste discuții despre 'dați-ne apartamente, dați-ne beneficii, apoi ne vom învrednici să avem copii' sunt doar minciuni”, spune el. 

Avortul, comparat cu regimul lui Hitler

Matveicev a comparat avorturile cu pierderile militare, menționând că „mor la fel de mulți oameni ca în Războiul din Atlanticul de Nord”.

„După legalizarea avortului în URSS, noi înșine am ucis mai mulți oameni decât Hitler”, a subliniat el.

Deputatul a deplâns faptul că rușii „trăiesc în prezent” și „vor să obțină totul de la viață”, în timp ce femeile acordă acum prioritate carierei în detrimentul familiei, pentru care, a spus el, „nimeni nu va scăpa de pedeapsă”.

În timpul discuției, colegul lui Matveicev, Vitali Milonov, a afirmat că, de cele mai multe ori, bărbații sunt cei care presează femeile să facă avort și, prin urmare, în opinia sa, „trebuie acordată atenție propagandei”. El a adăugat că „un bărbat adevărat nu va permite niciodată un avort: îl va interzice acasă, nu te va lăsa să ieși, dar nu te va lăsa să avortezi”.

Un alt deputat, Nikolai Nikolaev, a acuzat Rusia că „imită oponenții săi ultraliberali” și a cerut „lupta împotriva defectului fundamental al sistemului”. El a subliniat că etica rusă „se bazează pe ortodoxie” și, prin urmare, „viața unui copil trebuie recunoscută chiar înainte de naștere”.

Preotul Fiodor Lukianov a luat de asemenea cuvântul în cadrul audierii, comparând dreptul femeilor la avort cu planul nazistului Heinrich Himmler de a extermina populația sovietică prin promovarea avortului și a contracepției. El a propus încetarea cooperării Rusiei cu Organizația Mondială a Sănătății, întrucât OMS recunoaște dreptul femeilor la avort.

Astfel de inițiative sunt exprimate pe fondul unei situații demografice în rapidă deteriorare în țară. Potrivit Rosstat, în primul trimestru al anului 2025, numărul nașterilor a scăzut cu 4% față de anul precedent, la 288.800 de copii. Acest lucru, potrivit demografului Alexei Raksha, a fost cel mai scăzut nivel din secolele XVIII și XIX.

În 2024, în Rusia s-au născut 1.222 milioane de copii, cel mai scăzut nivel din 1999. Numărul deceselor a totalizat peste 1,8 milioane, iar scăderea naturală a populației pentru anul respectiv a fost de aproape 600.000. În urma acestor cifre, autoritățile au clasificat date detaliate privind natalitatea și populația totală.

Între timp, proiectul național „Demografie”, lansat de Vladimir Putin în 2018, nu a dat rezultatele scontate: între 2018 și 2023, rata mortalității a depășit rata natalității cu 3,4 milioane de persoane.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bani-lei-1536x866
1
Salariul minim majorat, după directiva UE. Economist: În România va fi interpretată ca...
atacuri ucrainene asupra rafinăriilor de petrol și instalațiilor de gaze naturale din Rusia
2
Moscova recurge la o măsură radicală pentru a putea asigura rușilor combustibil
ben hodges profimedia-0478130954
3
Generalul Ben Hodges îl amenință direct pe Putin: „Kaliningrad va fi distrus în primele...
studenti
4
O studentă din Constanța a câștigat procesul împotriva universității care a obligat-o să...
accident bucuresti berceni trecerea de pietoni
5
Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul...
”Cel mai tare moment pe care-l poți vedea”! ”Kiss cam-ul” s-a mutat pe ei, dar ce a urmat depășește orice imaginație
Digi Sport
”Cel mai tare moment pe care-l poți vedea”! ”Kiss cam-ul” s-a mutat pe ei, dar ce a urmat depășește orice imaginație
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
robert negoita
Robert Negoiță: „Tehnic vorbind, alegerile la București nu mai pot fi...
Trump and Putin hold joint press conference in Alaska after summit
Anunț surpriză al lui Donald Trump. În ce țară europeană urmează să...
Horațiu Potra
Cum a introdus Horațiu Potra armament în România. Alex Florența...
vladimir putin-donald trump
Cine sunt oficialii care vor pregăti întâlnirea dintre Donald Trump...
Ultimele știri
„Să facem Srpska măreață din nou”: Cum au ajuns apropiații lui Trump să se alieze cu un lider din Balcani susținut de Putin
Cum recunoaștem reducerile reale de Black Friday 2025. Specialiștii economici atenționează: „Să se evite aceste capcane”
„Internaționala Neagră”: Mișcări neonaziste din Europa s-au întâlnit în Rusia să formeze o ligă a suveraniștilor. Cine a participat
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Helsinki sports hall that can be turned into an underground shelter
Finlanda dispune deja de 50.000 de adăposturi antiatomice. Nu se mai întreabă „ce ar fi dacă”, ci se pregătește pentru „când”
Militari Donețk
Momentul în care forțele ucrainene resping atacul unui corp mecanizat rus, care înainta spre localitățile Shakhove și Volodimirivka
Rafinaria Saratov
Kirilo Budanov, șeful spionilor ucraineni: Atacurile asupra rafinăriilor de petrol cauzează Rusiei mai multe daune decât sancțiunile
photo-collage.png - 2025-10-16T185852.195
„O nouă eră a pericolelor”. Rusia, China și Iran amenință Marea Britanie. Avertismentul serviciilor secrete
Spiderweb
Șeful serviciilor secrete ruse acuză Marea Britanie că a orchestrat operațiunea „Spiderweb” a Ucrainei
Partenerii noștri
Pe Roz
Kim Kardashian, dezvăluiri despre căsnicia toxică cu rapperul Kanye West: „Nu mă simțeam în siguranță”
Cancan
Fetița femeii ucise la Apărătorii Patriei este traumatizată! Ce repetă micuța încontinuu
Fanatik.ro
Clienții Nordis Mamaia, șocați la Adunarea Creditorilor: li s-a cerut să finanțeze din nou proiectul de lux...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
La doar 25 de ani, marea campioană a anunțat că se retrage. „Sunt fericită”
Adevărul
„Boloş i-a avertizat pe Ciolacu și Iohannis în legătură cu deficitul. I-a durut la bască”. Ludovic Orban îi...
Playtech
Cele mai bune oferte la energie electrică în octombrie 2025. Hidroelectrica pierde teren, PPC vine cu noi...
Digi FM
Cine este Luca, copilul-minune al șahului mondial. La doar 9 ani, a jucat 12 partide simultan și a devenit...
Digi Sport
Lovitură de proporții în mercato: Robert Lewandowski! A spus ”Da” pentru transfer
Pro FM
Antonia, fabuloasă într-un body cu decolteu adânc și cizme peste genunchi. Ținuta ei a captat toate privirile...
Film Now
Tom Cruise și Ana de Armas s-au despărțit după o relație de nouă luni: „Și-au dat seama că le este mai bine...
Adevarul
Irina Deleanu, puntea Rusiei în gimnastica românească?
Newsweek
170 lei în plus la pensie la Mica Recalculare pentru un pensionar cu 31 ani munciți. Pensia e uriașă
Digi FM
Țara preferată a românilor ia în considerare extinderea zilei de lucru la 13 ore. Oamenii, revoltați: „Un...
Digi World
Planeta Y? Astronomii au găsit noi indicii despre o lume ascunsă în sistemul nostru solar
Digi Animal World
Imagini virale cu un tenrec care face baie într-o mini-cadă. Adorabilul animal se „spală” cu praf ca un mic...
Film Now
Cybill Shepherd, despre neînțelegerile cu Bruce Willis și Christine Baranski. A jucat cu fiecare în seriale...
UTV
Kim Kardashian a lansat lenjerie intimă cu păr pubian fals. „Să sune cineva la 112”