Un deținut din SUA, care a scăpat de execuție cu câteva secunde înainte de injecția letală, a fost găsit inconștient în celulă

Un deținut din Oklahoma, a cărui pedeapsă cu moartea a fost comutată de guvernatorul statului, Kevin Stitt, cu doar câteva momente înainte de a primi o injecție letală, a fost găsit după câteva ore inconștient în celula sa, au declarat oficialii închisorii, citați de Boston Globe.

Gardienii l-au găsit pe Tremane Wood, în vârstă de 46 de ani, inconștient în celula sa, în timpul unui control de rutină, la câteva ore după comutarea pedepsei și după ce acesta s-a întâlnit cu avocații săi, a declarat purtătoarea de cuvânt a penitenciarului, Kay Thompson. Medicii i-au acordat îngrijiri medicale și au declarat că bărbatul a leșinat din cauza deshidratării și stresului. Wood este acum în stare stabilă.

El i-a spus lui Thompson că era singur în celulă când s-a dus să se întindă pe pat și crede că a căzut când și-a pierdut cunoștința.

„Nu mă simțeam bine. M-am trezit în infirmerie cu capul spart și buza spartă și cam asta e tot”, a spus el, într-o înregistrare făcută publică de oficialii închisorii.

Wood a spus că nu mâncase nimic de ziua precedentă și că nu a încercat să se rănească singur.

La sfârșitul înregistrării, Wood a spus: „Spuneți-i guvernatorului Stitt că-i mulțumesc”.

Wood aștepta joi dimineață într-o celulă de lângă „camera morții” din Oklahoma, când a aflat că Stitt i-a comutat pedeapsa în închisoare pe viață, fără posibilitatea de eliberare condiționată.

Familia victimei a susținut clemența pentru Wood. Guvernatorul a menționat „iertarea și dragostea creștină” a acestora în comunicatul prin care și-a anunțat decizia.

Wood a fost condamnat pentru uciderea lui Ronnie Wipf, în vârstă de 19 ani, în timpul unui jaf ratat în 2002. El a susținut însă că adevăratul ucigaș a fost fratele său, care a murit ispășind o condamnare la închisoare pe viață. Este a doua oară când guvernatorul republican acordă clemență în cei aproape șapte ani de mandat.

Editor : M.B.