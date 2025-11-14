Live TV

Un deținut din SUA, care a scăpat de execuție cu câteva secunde înainte de injecția letală, a fost găsit inconștient în celulă

Data publicării:
detinut care se tine cu mainile de gratiile celulei din inchisoare
Foto: GettyImages

Un deținut din Oklahoma, a cărui pedeapsă cu moartea a fost comutată de guvernatorul statului, Kevin Stitt, cu doar câteva momente înainte de a primi o injecție letală, a fost găsit după câteva ore inconștient în celula sa, au declarat oficialii închisorii, citați de Boston Globe.

Gardienii l-au găsit pe Tremane Wood, în vârstă de 46 de ani, inconștient în celula sa, în timpul unui control de rutină, la câteva ore după comutarea pedepsei și după ce acesta s-a întâlnit cu avocații săi, a declarat purtătoarea de cuvânt a penitenciarului, Kay Thompson. Medicii i-au acordat îngrijiri medicale și au declarat că bărbatul a leșinat din cauza deshidratării și stresului. Wood este acum în stare stabilă.

El i-a spus lui Thompson că era singur în celulă când s-a dus să se întindă pe pat și crede că a căzut când și-a pierdut cunoștința.

„Nu mă simțeam bine. M-am trezit în infirmerie cu capul spart și buza spartă și cam asta e tot”, a spus el, într-o înregistrare făcută publică de oficialii închisorii.

Wood a spus că nu mâncase nimic de ziua precedentă și că nu a încercat să se rănească singur.

La sfârșitul înregistrării, Wood a spus: „Spuneți-i guvernatorului Stitt că-i mulțumesc”.

Wood aștepta joi dimineață într-o celulă de lângă „camera morții” din Oklahoma, când a aflat că Stitt i-a comutat pedeapsa în închisoare pe viață, fără posibilitatea de eliberare condiționată.

Familia victimei a susținut clemența pentru Wood. Guvernatorul a menționat „iertarea și dragostea creștină” a acestora în comunicatul prin care și-a anunțat decizia.

Wood a fost condamnat pentru uciderea lui Ronnie Wipf, în vârstă de 19 ani, în timpul unui jaf ratat în 2002. El a susținut însă că adevăratul ucigaș a fost fratele său, care a murit ispășind o condamnare la închisoare pe viață. Este a doua oară când guvernatorul republican acordă clemență în cei aproape șapte ani de mandat.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sorin grindeanu
1
Grindeanu, despre pensiile speciale: Nu doar Coaliţia trebuie să îşi dorească această...
misu la liceu
2
Motanul devenit vedetă într-un liceu din România. Mișu participă la cursuri și se bucură...
tata-fetita-cabinet stomatologic
3
Tatăl fetiței care a murit în cabinetul stomatologic, primele declarații: „Durerea e prea...
Mine antipersonal de tip „fluture” în Donbas
4
O suprafață similară cu a Muntenegrului nu poate fi locuită în Ucraina din cauza minelor...
vreme, iarna, decembrie
5
Prima prognoză a iernii, anunțul ANM. Cum va fi vremea la începutul lunii decembrie
Imagini neverosimile: își lansa cartea, când a fost atacat cu ouă chiar de unchiul său! "Nerușinatule!"
Digi Sport
Imagini neverosimile: își lansa cartea, când a fost atacat cu ouă chiar de unchiul său! "Nerușinatule!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
rogobete 2
Rogobete, în cazul fetiței de 2 ani care a murit după o anestezie...
ZmIxYzE0MmY4YjJmOGE3NWRiMjM0MTQ5YWYyZDU1Nw==.thumb
Scenariul în care Putin atacă o țară NATO cu arme nucleare. Expert...
View of a dentists chair
Colegiul Medicilor Bucureşti s-a autosesizat în cazul fetiței de 2...
Guvernatorul BNR Mugur Isărescu participă la conferința de presă pentru prezentarea Raportului trimestrial asupra inflaţiei pe 14 noiembrie 2022.
Mugur Isărescu: „Nu cred că va mai crește TVA-ul anul viitor”...
Ultimele știri
Un fond de investiții american, prezent și în România, este interesat de activele Lukoil (Reuters)
Imagini virale cu noul robot umanoid dezvoltat de către armata rusă
Alimentare cu gaze întreruptă pe mai multe străzi din Sectorul 5 din București. Locatarii din mai multe clădiri au fost evacuați
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Former French President Sarkozy goes to jail to begin five-year sentence
Nicolas Sarkozy va ajunge iar în fața instanței după ce a ieșit din închisoare în care a stat 20 de zile în spatele gratiilor
închisoarea din Tabuk, Arabia Saudită / Mohammed bin Salman
„Faceți ceva! Ne vor executa pe toți”: ultimele mesaje transmise de prizonierii străini din „închisoarea morții” din Arabia Saudită
EXCLUSIVE - "The Amazing Life of Hannibal Gaddafi and his wife Aline"
Fiul fostului dictator libian Muammar Gaddafi a fost eliberat după 10 ani petrecuți într-o închisoare în Liban
senat 2
Românii care încalcă sancțiunile impuse de UE riscă ani de închisoare. Ce prevede proiectul Guvernului adoptat de Senat
Hamas Summer Camp
Reacția Hamas la legea pedepsei cu moartea pentru teroriști votată în Israel: „Legalizează uciderea palestinienilor”
Partenerii noștri
Pe Roz
VIDEO Ariana Grande, panicată după ce a fost 'atacată' de un fan la premiera Wicked. Cynthia Erivo a sărit în...
Cancan
O fetiță de aproape 2 ani a murit la o clinică stomatologică din Capitală. Ce s-a întâmplat cu ea
Fanatik.ro
„Arma secretă a lui Lucescu!”. Giovanni Becali dezvăluie secretele selecționerului pentru meciul decisiv cu...
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Universitatea Craiova a ratat un antrenor de top din fotbalul mondial după plecarea lui Rădoi. De ce a fost...
Adevărul
„Mi-e frică să spun că sunt judecător”. Discuție aprinsă după declarațiile lui Nicușor Dan despre justiție
Playtech
Vremea până pe 15 decembrie! Surprize uriaşe de la meteo, temperaturile din primele săptămâni de iarnă
Digi FM
O influenceriță care a mințit că are cancer își cere iertare printre lacrimi: "Eram pierdută, depresivă și nu...
Digi Sport
Selecționerul Irlandei "rupe tăcerea": ce cuvinte i-a spus Cristiano Ronaldo, după ce a fost eliminat direct
Pro FM
Shakira, o nouă apariție alături de cei doi băieți ai ei. Cât de mari s-au făcut Milan și Sasha
Film Now
Glen Powell a dezvăluit porecla secretă a lui Tom Cruise: „Toți oamenii din viața reală îi spun așa!”
Adevarul
Povestea celui mai misterios deținut politic din Europa. Identitatea sa nu este cunoscută cu exactitate nici...
Newsweek
EXCLUSIV Casa de Pensii recunoaște că are 17.865 de procese cu pensionarii. Pentru ce se judecă?
Digi FM
Începe postul Crăciunului 2025. Ce se mănâncă și care sunt zilele cu dezlegare la pește
Digi World
Ce a fost înainte de Big Bang? Noile teorii despre începutul și sfârșitul Universului ar putea rescrie tot ce...
Digi Animal World
Locuitorii din Florida, terifiați de iguanele care cad din copaci. Motivul pentru care rămân paralizate și...
Film Now
Sylvester Stallone, la un pas de moarte pe platourile de filmare. Actorul dezvăluie cele mai periculoase două...
UTV
Theo Rose a făcut un moment plin de emoție alături de sora ei la Sala Palatului. „Unele prietenii se...