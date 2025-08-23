Live TV

Un dezertor rus mărturisește cum au fost uciși cinci soldați ucraineni capturați. „Au fost dezbrăcați, îngenunchiați, s-a tras la cap"

Soldați ucraineni funeralii
Lăsați neîngropați

Un militar rus în vârstă de 31 de ani a afirmat într-un interviu că a participat la uciderea a cinci soldați ucraineni capturați în mai 2024 în regiunea Donețk, potrivit publicației polono-belaruse Vot Tak, citate de Kyiv Independent.

Cei cinci soldați ucraineni ar fi fost capturați pe 5 mai 2024, în satul Karlovka, lângă Avdiivka. Au fost dezbrăcați de echipamente și veste antiglonț, li s-au luat telefoanele, apoi au fost duși într-o grădină și împușcați în ceafă în timp ce erau îngenuncheați, potrivit unei înregistrări audio a interviului publicat de Vot Tak.

Vot Tak a declarat că nu a putut confirma relatarea soldatului despre execuții, dar că a trimis o cerere procurorului general al Ucrainei pentru orice informații despre militarii ucraineni uciși în Karlovka.

Postul de limbă rusă se concentrează pe Europa de Est și Eurasia și a fost creat de mass-media de stat poloneză pentru a contracara propaganda oficială rusă și belarusă.

Lăsați neîngropați

Kyiv Independent a contactat Ombudsmanul pentru Drepturile Omului din Ucraina, Dmytro Lubinets, pentru a obține un comentariu cu privire la evenimentele raportate, dar nu a reușit să ia legătura cu acesta înainte de publicare.

Militarul rus care a descris împușcăturile, Ivan Okhlopkov, a spus că bărbații ucraineni au fost lăsați neîngropați și că bombardamentele cu mortiere le-au distrus în cele din urmă rămășițele, și că nu regretă acțiunile sale și nu-și amintește detalii despre acești bărbați. Okhlopkov a spus că el și alți patru sau cinci soldați din batalionul său au efectuat execuțiile, care, potrivit lui, au fost ordonate de comandantul lor.

Okhlopkov și soldații care au participat la execuții făceau parte din faimosul Batalion Somalia, ai cărui membri au fost acuzați de comiterea de crime de război în trecut.

Okhlopkov, care ispășea o pedeapsă cu închisoarea pentru furt când a semnat un contract pentru a se alătura armatei ruse, a declarat că a dezertat din armată și că în prezent se ascunde în orașul Donețk, ocupat de Rusia.

Luna trecută, procurorul general al Ucrainei a declarat că a documentat cel puțin 273 de prizonieri de război ucraineni care au fost executați de Rusia în timpul captivității, ceea ce constituie o crimă de război în conformitate cu Convențiile de la Geneva.

