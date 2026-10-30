Un diplomat cubanez a fost expulzat din SUA pentru că s-a certat cu un oficial american la ONU

Statele Unite au expulzat un diplomat cubanez în urma unei altercaţii cu un oficial american la sediul ONU, unde a avut loc de asemenea o discuţie polemică între ministrul de externe cubanez Bruno Rodriguez şi ambasadorul SUA la ONU Michael Waltz, a relatat joi publicaţia New York Times NYT.

Potrivit NYT, Departamentul de Stat al SUA a informat misiunea cubaneză la ONU că primul său secretar, Richard Tur de la Concepcion, "nu este binevenit" în SUA, după ce acesta a încercat să dea la o parte cu mâna un telefon cu care un oficial american îl filma în sala principală a organizaţiei, relatează Agerpres.

Incidentul a avut loc marţi în timpul unei sesiuni a Adunării Generale a ONU, la care ambasadorul SUA pleda împotriva unei rezoluţii ce solicita ridicarea embargoului economic american asupra Cubei.

De la tribună, ambasadorul american a acuzat guvernul cubanez de represiune, corupţie şi îmbogăţire ilicită, provocând proteste din partea membrilor delegaţiei cubaneze, care s-au apropiat de tribună.

În urma altercaţiei, Waltz i-a reproşat diplomatului cubanez că ar fi încercat să intimideze personalul ONU şi i-a promis că va fi expulzat din SUA. Între timp, ambasadorul Cubei la ONU a depus un protest oficial la biroul Secretarului General, afirmând că respectivul diplomat cubanez a fost hărţuit de oficialul american care-l filma cu telefonul.

Rezoluţia împotriva embargoului american a primit în Adunarea Generală 130 de voturi în acest an, faţă de 165 anul trecut, cel mai scăzut nivel de susţinere din ultimele două decenii.

Expulzarea diplomatului cubanez survine pe fondul unor tensiuni în creştere între Washington şi Havana, în timp ce preşedintele american Donald Trump caută să obţină o schimbare de regim în Cuba.

La sesiunea Adunării Generale a ONU din septembrie, delegaţia cubaneză a părăsit sala după ce preşedintele american a descris Cuba drept "un stat eşuat (...) care va cădea".

De asemenea, Trump a recunoscut faptul că administraţia sa "urmăreşte o schimbare fundamentală în Cuba", acţiune despre care a spus că este condusă de secretarul său de stat Marco Rubio, un politician de origine cubaneză.

După ce l-a capturat în ianuarie pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro, administraţia preşedintelui Trump a sporit presiunea asupra Cubei, împotriva căreia, în plus faţă de embargoul comercial impus de SUA încă din anul 1962, a impus o blocadă petrolieră care a exacerbat criza economică şi socială din insulă, concomitent cu ameninţări repetate din partea liderului de la Casa Albă că ar putea "prelua controlul" asupra acestei ţări.

Washingtonul şi Havana au avut unele contacte pentru a negocia o ieşire din acest conflict, în timp ce Cuba afirmă că schimbările în ţară pot fi decise doar de poporul cubanez şi acuză Statele Unite că pregătesc o agresiune militară.

Editor : M.B.