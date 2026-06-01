Live TV

Un diplomat rus acuză România că dă vina pe Rusia pentru orice incident. „Sunt persoane uşuratice”

Data publicării:
Mihail Ulianov. Foto: Profimedia
Mihail Ulianov. Foto: Profimedia

Reprezentantul permanent al Rusiei pe lângă organismele internaţionale de la Viena, Mihail Ulianov, a declarat luni că România este dispusă să atribuie Rusiei orice incident „neplăcut”, comentând impactul unei drone asupra unei clădiri din oraşul românesc Galaţi, care a avut loc săptămâna trecută.

„Au tras concluzii înainte de orice anchetă, ceea ce arată că sunt persoane uşuratice, lipsite de independenţă politică, că rusofobia este foarte răspândită acolo şi că sunt dispuşi să atribuie Rusiei orice incident neplăcut”, a declarat Ulianov pentru televiziunea de stat rusă, potrivit EFE, preluată de Agerpres.

El a adăugat că ceea ce vrea Bucureştiul este „să învinovăţească Rusia”.

În opinia diplomatului rus, autorităţile române s-au pus într-o situaţie „ridicolă şi absurdă” prin faptul că au făcut declaraţii înainte de finalizarea anchetei privind incidentul.

Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a afirmat vineri că originea dronei nu a fost dovedită şi a solicitat Bucureştiului dovezi care să ateste că este vorba de un aparat rusesc. El a sugerat ca epava dronei să fie predată Rusiei pentru investigare.

„Nimeni nu poate stabili originea (dronei) până când nu se efectuează o examinare a aparatului respectiv”, a declarat liderul rus, care a adăugat că Moscova este dispusă să „desfăşoare o anchetă obiectivă” şi abia apoi să-şi exprime părerea cu privire la cele întâmplate.

În acelaşi timp, el a afirmat că, în alte ocazii, când drone ucrainene au încălcat spaţiul aerian al unor ţări vecine, iniţial s-a crezut că acele aparate erau ruseşti.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, duminică, că drona prăbuşită la Galaţi este Geran-2, de provenienţă rusească, subliniind că România nu va ignora şi nu va minimaliza niciun incident care pune în pericol viaţa cetăţenilor săi, securitatea naţională sau suveranitatea statului român.

„Aceasta este concluzia fără dubiu a raportului tehnic finalizat de specialiştii statului român. Ancheta a stabilit acest lucru pe baza unui ansamblu consistent de probe tehnice. Pe fragmentele recuperate a fost identificată inscripţia în caractere chirilice (...) , iar componentele electronice, sistemele de navigaţie, modulele de comandă, motorul şi elementele constructive analizate prezintă similitudini până la identitate cu cele ale altor drone Geran-2 recuperate anterior pe teritoriul României şi identificate cu certitudine ca fiind fabricate în Federaţia Rusă”, a comunicat preşedintele român.

În urma incidentului, Bucureştiul a decis să închidă Consulatul General al Rusiei din Constanţa şi să-l declare pe consulul rus persona non grata.

Citește și: Rusia amenință direct România după decizia lui Nicușor Dan. „Acțiunile autorităților române nu vor rămâne fără răspuns”

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
photo-collage.png - 2026-06-01T005240.556
1
Criză politică la Budapesta. Președintele Tamas Sulyok refuză să demisioneze după...
photo-collage.png - 2026-05-31T195822.720
2
Nicușor Dan a spus că drona căzută în Galați a fost deviată deasupra Ucrainei. Ministrul...
nicusor dan viziteaza apartamentul distrus de drona ruseasca la galati
3
Reacția Kremlinului după ce președintele Nicușor Dan a reconfirmat că drona de la Galați...
Sanae Takaichi
4
Japonia investește 14,7 milioane de dolari într-un efort pentru a echipa Ucraina și...
Senatorul jim risch
5
Senator american, despre drona de la Galați: „Încălcarea spațiului aerian românesc de...
FOTO Gigi Becali: ”E cea mai frumoasă din lume”. A scos 10.000.000€ din buzunar și a anunțat ce urmează pe 14 iunie
Digi Sport
FOTO Gigi Becali: ”E cea mai frumoasă din lume”. A scos 10.000.000€ din buzunar și a anunțat ce urmează pe 14 iunie
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
volodimir zelenski
Zelenski spune că armata ucraineană poate lovi infrastructura logistică rusă în toate zonele ocupate: „Nu există drumuri sigure”
cimitir al militarilor sovietici in lituania
Moscova a convocat o diplomată lituaniană după deshumarea unor soldaţi sovietici: „În Rusia se pedepsește penal”
volodimir zelenski face declaratii
Când ar putea fi semnat un acord pentru a încheia războiul cu Rusia. Consilierul principal al lui Zelenski: Ar fi un scenariu realist
maria zaharova sustine o conferinta de presa
Rusia amenință direct România după decizia lui Nicușor Dan. „Acțiunile autorităților române nu vor rămâne fără răspuns”
consiliul securitate ONU
Cazul dronei din Galați, dezbătut la ONU. 56 de țări condamnă comportamentul „inacceptabil” al Moscovei. Care a fost poziția Rusiei
Recomandările redacţiei
Washington, United States. 03rd Mar, 2026. U.S. President Donald Trump during a bilateral meeting with German Chancellor Friedrich Merz in the Oval Office at the White House on March 3, 2026 in Washington, DC Trump is meeting with the German Chancellor ju
Prima reacție a lui Donald Trump după ce Iranul a suspendat...
fake news MAI 1
MAI avertizează: conturi false pe rețelele sociale răspândesc...
Kaja Kallas face declaratii
Kaia Kallas vrea ca UE să aibă un rol în negocierile de pace...
Leonardo C-27J Spartan NG
Investiții strategice de aproape 1 miliard de euro pentru România...
Ultimele știri
După o convorbire cu Netanyahu, Trump spune că nu vor fi trimise trupe israeliene la Beirut
Primăria Capitalei anunţă că începe golirea Lacului Herăstrău pentru lucrări de reabilitare. Ce se întâmplă cu peștii și rațele
Trei vaccinuri experimentale împotriva Ebola sunt dezvoltate în regim de urgență: „Fiecare zi contează”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii care atrag norocul și bogăția în fiecare zi din iunie 2026. Leii intră într-una dintre cele mai bune...
Cancan
Vladimir Putin, mesaj pentru România după ce Nicușor Dan a confirmat că drona de la Galați este rusească. Ce...
Fanatik.ro
Trecutul tulburător al hotelului din Tbilisi unde stau Gică Hagi şi jucătorii naționalei României. De la...
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
Pleacă Darius Olaru de la FCSB?! Mihai Stoica a confirmat negocierile pentru transfer: “Suntem în discuţii!”...
Adevărul
În interiorul imperiilor mafiei: conace-fortăreață, averi uriașe ascunse și grădini zoologice private
Playtech
Ai cumpărat teren ieftin lângă oraș? Problema ascunsă care poate bloca orice construcție
Digi FM
A atras toate privirile. Salma Hayek a făcut spectacol la Roland Garros alături de soțul ei miliardar
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Meci de 750.000€ pentru Sorana Cîrstea la Roland Garros
Pro FM
Dua Lipa și Callum Turner s-au căsătorit! Cântăreața a fost imaginea eleganței la cununia civilă din Londra
Film Now
Doliu în familia lui Jamie Lee Curtis: sora ei, actrița Kelly Curtis, a murit la 69 de ani. Mesajul sfâșietor...
Adevarul
Ucraina integrează rachete S-5 din epoca sovietică pe drone FPV, într-o nouă etapă a războiului la distanță
Newsweek
De ce a amânat Poșta livrarea pensiilor? Când intră pe card - pensiile, indemnizația de handicap și alocațiile
Digi FM
Țara care îndeamnă părinţii să lase deoparte telefoanele în prezenţa copiilor. Agenția de sănătate publică...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Cum arată un păianjen verde neon. Are un desen neobișnuit pe abdomen care seamănă cu o față zâmbitoare
Film Now
"Credeam că sunt privilegiat”. Declarația sfâșietoare a lui Christopher Reeve după tragedia care l-a lăsat...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”