Un distrugător britanic se îndreaptă către Orientul Mijlociu. Misiunea HMS Dragon în strâmtoarea Ormuz

Un vas militar din forţele navale britanice se îndreaptă spre Orientul Mijlociu pentru a fi pregătit să se alăture unei misiuni internaţionale de protejare a navigaţiei în strâmtoarea Ormuz, transmit sâmbătă AFP şi dpa.

„Această pre-poziţionare a HMS Dragon se înscrie într-o planificare riguroasă ce vizează să garanteze că Regatul Unit este pregătit, în cadrul unei coaliţii multinaţionale conduse în comun de Regatul Unit şi Franţa, pentru a securiza strâmtoarea, atunci când condiţiile o vor permite”, a indicat Ministerul Apărării britanic, scrie Agerpres.

O încetare a focului este în vigoare în regiune, deşi vineri forţele americane au atacat două petroliere iraniene ce încercau să spargă blocada impusă de preşedintele SUA Donald Trump.

Misiunea distrugătorului britanic HMS Dragon în Cipru, amânată pentru că „șantierul naval funcționează doar între orele 9 și 17”

Misiunea propusă de premierul britanic Keir Starmer şi preşedintele francez Emmanuel Macron va implica o coaliţie de ţări ce doresc să asigure libertatea navigaţiei în strâmtoarea Ormuz, o rută vitală pentru transportul global de petrol şi gaz.

Decizia de a muta HMS Dragon din Mediterana Orientală, unde apăra bazele militare britanice din Cipru, îi va permite acestui distrugător să contribuie la misiunea de apărare a strâmtorii Ormuz imediat după lansarea ei, a precizat un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării britanic.

