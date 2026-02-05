Aeronavele private au primit permisiunea de a intercepta drone rusești abia în vara anului 2025, atunci când apărarea Ucrainei și-a dat seama că fiecare avion contează. De atunci, un mic avion de transport An-28, bimotor, cu elice și echipajul său de voluntari a reușit să ajute la interceptarea a peste 100 de drone.

Pe lângă avioanele de luptă, diverse sisteme de apărare aeriană, interceptori UAV și grupuri mobile de foc, spațiul aerian ucrainean este apărat de drone rusești și cu ajutorul unei aeronave civile de transport An-28 convertite în „vânător” de drone.

Potrivit canalului francez TF1, ai cărui corespondenți s-au alăturat uneia dintre misiunile de luptă, cinci drone au fost interceptate în timpul operațiunii. Imaginile arată o mitralieră M134 Minigun folosită pentru doborârea dronelor, tactică folosită de obicei de elicopterele care au astfel de misiuni.

Cum au loc misiunile

În ceea ce privește procesul în sine, dispecerul direcționează mai întâi aeronava către zona în care au fost reperate dronele rusești. Apoi, echipajul trebuie să localizeze vizual ținta, iar mitraliorul o doboară manual cu o mitralieră.

Echipajul An-28 este format din civili care au decis să ajute armata să apere spațiul aerian. În același timp, dronele sunt interceptate în zone sigure – deasupra câmpurilor și pădurilor, niciodată deasupra zonelor rezidențiale.

Publicația Defense Express menționează că acesta este un exemplu interesant de utilizare a tuturor resurselor disponibile pentru a contracara UAV-urile inamice. Posibilitatea implicării aeronavelor civile în astfel de sarcini a fost aprobată în iunie 2025.

În același timp, această metodă are limitări în ceea ce privește detectarea și doborârea dronelor, deoarece se bazează în totalitate pe vederea echipajului și pe instrucțiunile dispecerului, ceea ce face mult mai dificilă operarea pe timp de noapte. Echipamentele specializate ar fi utile, dar având în vedere că este vorba de o aeronavă privată operată de voluntari, probabil că acest lucru nu este fezabil fără finanțare din partea statului.

Vânătorul de drone

În ceea ce privește An-28, primele informații despre utilizarea sa ca „luptător împotriva dronelor” au apărut în toamna anului 2025. La momentul respectiv, a fost o scurgere necontrolată de informații, dar acum a fost lansată oficial, iar jurnaliștii străini au fost autorizați să participe.

Deși proiectat la Kiev, avionul a fost construit în Polonia, care a creat și o variantă de asalt cunoscută sub numele de MC-145B SOMA. Acesta din urmă a primit echipamente suplimentare, inclusiv dispozitive de supraveghere și detectare, precum și arme îmbunătățite, cum ar fi rachetele anti-drone APKWS.

Echipajul a pictat „palmaresul” avionului pe fuselaj

An-28

Avionul Antonov An-28 este un avion de transport ușor cu două motoare turbopropulsate. Avionul a zburat pentru prima dată în 1969. Au fost construite în total 191 de avioane, iar 16 dintre ele sunt încă în serviciu. După o scurtă serie de pre-producție construită de Antonov, avionul a fost construit sub licență în Polonia de către PZL-Mielec. În 1993, PZL-Mielec a dezvoltat propria variantă îmbunătățită, PZL M28 Skytruck.

În configurația de transport de pasageri, erau prevăzute locuri pentru până la 15 persoane, în plus față de echipajul format din două persoane.

Editor : Sebastian Eduard