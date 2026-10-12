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Video&Foto Un elev de 14 ani a deschis focul într-o școală din Franța. Cum a reușit să introducă arma în unitatea de învățământ

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Polițiști în fața liceului Joseph-Lakanal din Aubagne, Franța, unde directorul și o profesoară au fost răniți prin împușcare, pe 12 octombrie 2026. Foto: Profimedia Images
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Directorul și o profesoară au fost împușcați luni dimineață într-o școală din Aubagne, lângă Marsilia, iar un adolescent de 14 ani a fost arestat, scrie France24. O sursă din poliție a precizat că un băiat de 14 ani a fost arestat în legătură cu incidentul și a adăugat că nu pare să existe nicio legătură cu protestele elevilor care au cuprins țara în ultimele săptămâni. Potrivit presei franceze, elevul ar fi introdus pușca de vânătoare în unitatea de învățământ într-o husă de chitară, reușind să treacă de controlul de securitate.

Un director de școală gimnazială și un profesor au fost răniți în urma unor focuri de armă la școala Lakanal din Aubagne, lângă Marsilia, luni dimineață, a declarat ministrul Educației, Édouard Geffray.

Un elev al școlii este suspectat că ar fi autorul atacului, a adăugat Geffray într-o postare pe X.

Autoritățile franceze au arestat luni un adolescent de 14 ani în legătură cu atacul armat, care ar fi fost comis cu o pușcă de vânătoare, a declarat o sursă din poliție.

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Polițist în fața unui liceu din Aubagne, Franța, unde directorul și un profesor au fost împușcați, pe 12 octombrie 2026. Foto: Profimedia Images

Suspectul a tras mai multe focuri în interiorul școlii, înainte ca personalul să-l imobilizeze pe adolescent și forțele de ordine să intervină, a relatat postul de televiziune France 3.

Presa franceză a maoi relatat că elevul a introdus arma în școală într-o husă de chitară și astfel a trecut de controlul celor de la paza unității de învățământ.

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O a treia persoană a fost ușor rănită în urma împușcăturilor din orașul Aubagne, situat în sudul țării, lângă Marsilia, iar viața directorului și a profesorului nu a fost pusă în pericol, a declarat poliția.

Nu pare să existe o legătură cu protestele elevilor de liceu care au zguduit Franța în ultimele săptămâni.

„Școala gimnazială nu a fost afectată de protestul elevilor de liceu”, a declarat poliția pentru AFP.

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Elevi consolați de părinți la ieșirea din liceul Joseph-Lakanal din Aubagne, Franța, după ce directorul și o profesoară au fost împușcați, pe 12 octombrie 2026. Foto: Profimedia Images

Parchetul din Marsilia a confirmat o arestare, dar nu a oferit detalii suplimentare.

Biroul prim-ministrului a anunțat că miniștrii de interne și al educației se îndreaptă spre locul incidentului.

Editor : Ana Petrescu

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