Directorul și o profesoară au fost împușcați luni dimineață într-o școală din Aubagne, lângă Marsilia, iar un adolescent de 14 ani a fost arestat, scrie France24. O sursă din poliție a precizat că un băiat de 14 ani a fost arestat în legătură cu incidentul și a adăugat că nu pare să existe nicio legătură cu protestele elevilor care au cuprins țara în ultimele săptămâni. Potrivit presei franceze, elevul ar fi introdus pușca de vânătoare în unitatea de învățământ într-o husă de chitară, reușind să treacă de controlul de securitate.
Un director de școală gimnazială și un profesor au fost răniți în urma unor focuri de armă la școala Lakanal din Aubagne, lângă Marsilia, luni dimineață, a declarat ministrul Educației, Édouard Geffray.
O a treia persoană a fost ușor rănită în urma împușcăturilor din orașul Aubagne, situat în sudul țării, lângă Marsilia, iar viața directorului și a profesorului nu a fost pusă în pericol, a declarat poliția.