Doi piloți militari și doi vânzători au murit după ce un elicopter al armatei s-a prăbușit într-o piață de fructe din centrul Iranului. Accidentul a avut loc marți dimineață în Dorcheh, un oraș din provincia Isfahan, unde armata are o bază aeriană importantă, potrivit mass-media de stat, care au afirmat că o defecțiune tehnică ar putea fi cauza accidentului, potrivit Al Jazeera.

Imaginile difuzate de mass-media de stat de la locul accidentului au arătat epava și echipele de intervenție care stingeau incendiul.

Centrul de instruire aviatică al armatei a identificat, într-o declarație, soldații uciși ca fiind colonelul Hamed Sarvazad, pilotul, și copilotul său, maiorul Mojtaba Kiani.

Două persoane care se aflau la standurile lor din piață au fost, de asemenea, ucise la fața locului după ce elicopterul s-a prăbușit și a luat foc.

Centrul armatei a declarat că este în curs de investigare cauza accidentului. Șeful justiției locale, Asadollah Jafari, a declarat că a deschis și el un dosar și a trimis anchetatori.

Accidentul a avut loc la mai puțin de o săptămână după ce un avion de vânătoare al Forțelor Aeriene Iraniene, despre care se spune că era un model F-4 vechi fabricat în Statele Unite, s-a prăbușit în timpul unei misiuni de antrenament nocturne în provincia Hamadan din vestul țării.

Iranul nu a reușit să-și modernizeze flota de avioane învechite, atât militare, cât și civile, ca urmare a sancțiunilor impuse de zeci de ani de SUA și aliații săi.

Iranul a achiziționat o serie de avioane de vânătoare și de antrenament din Rusia și a încercat să cumpere avioane avansate Su-35, dar acestea nu au fost încă livrate de Moscova.

Accidentul elicopterului a avut loc pe fondul tensiunilor crescânde dintre SUA și Iran înaintea unei noi runde de negocieri nucleare, care urmează să aibă loc joi la Geneva, în Elveția.

Oficialii iranieni au avertizat că țara nu se va „supune” presiunilor SUA, în contextul în care Washingtonul își consolidează prezența militară în regiune.

În ultimele săptămâni, armata americană a adunat sute de avioane de luptă avansate, atât în bazele militare, cât și pe două grupuri de portavioane, amenințând că va ataca Iranul dacă acesta nu ajunge la un acord privind programele sale nucleare și de rachete.

Teheranul a respins negocierile privind rachetele sale, dar a declarat că ar fi posibil un acord care să garanteze că nu va deține niciodată arme nucleare.

