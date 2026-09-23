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Un elicopter militar rus Mi-8 a încălcat spațiul aerian al Poloniei, într-o nouă incursiune alarmantă

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Russia Commemorates 70th Anniversary Of Victory Day
Elicopter militar rusesc Mi-8. Foto: Getty Images
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Un elicopter militar rus de tip Mi-8 a pătruns miercuri în spaţiul aerian polonez în apropierea frontierei cu exclava rusă Kaliningrad, a declarat armata poloneză, acuzând Moscova că doreşte să pună din nou la încercare apărarea ţării, relatează TVPWorld. Într-un incident separat, calea ferată poloneză a fost din nou vizată. Marți seara, două trenuri de marfă au lovit blocuri de beton aflate pe șinele de cale ferată în estul Poloniei, dar niciunul dintre trenuri nu a deraiat și niciunul dintre mecanici nu a fost rănit.

Elicopterul a petrecut 42 de secunde în spațiul aerian polonez și a pătruns până la o adâncime maximă de aproximativ 300 de metri, se precizează pe X.

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„Au fost mobilizate avioane de vânătoare, iar forțele și mijloacele terestre au rămas în stare de alertă. Natura incidentului indică faptul că Rusia testează din nou gradul de pregătire al apărării noastre aeriene”, se menționează în comunicat.

Polonia se află în stare de alertă sporită în cazul oricărei incursiuni în spațiul său aerian legate de războiul Rusiei din Ucraina.

Încălcarea a avut loc miercuri, puțin după ora 11:00, la nord de orașul Braniewo, situat în apropierea frontierei Poloniei cu exclava Kaliningrad, puternic fortificată, a adăugat comandamentul operațional polonez.

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Radarele poloneze au urmărit aeronava pe toată durata acestui interval. Au fost mobilizate avioane de vânătoare, iar forțele de apărare aeriană terestre au fost puse în stare de alertă.

„Elicopterul s-a întors de unul singur. Noi eram în așteptare”, a declarat locotenent-colonelul Jacek Goryszewski pentru TVN24.

Incidentul a fost raportat de Comandamentul Operațional al Forțelor Armate. Potrivit acestuia, natura evenimentului sugerează o nouă încercare a Rusiei de a testa gradul de pregătire al apărării aeriene a Poloniei.

Marți seara, două trenuri de marfă au lovit blocuri de beton aflate pe șinele de cale ferată în estul Poloniei, însă autoritățile au exclus posibilitatea unui sabotaj, în contextul în care țara rămâne în stare de alertă față de potențialele amenințări din partea Rusiei.

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„Niciunul dintre trenuri nu a deraiat și niciunul dintre mecanici nu a fost rănit”, a declarat poliția. Ofițerii au precizat ulterior că trenurile nu transportau substanțe periculoase.

Poliția și ofițerii de combatere a terorismului au fost trimiși la locul incidentului, în satul Jedlanka.

Trenurile circulau în direcții opuse când au lovit obstacolele, avariind deflectoarele frontale ale ambelor locomotive, potrivit poliției.

„S-a exclus posibilitatea ca acesta să fi fost un act de sabotaj. Nu s-au găsit dovezi care să sugereze un astfel de act”, a declarat purtătorul de cuvânt al parchetului regional, Marcin Kozak, pentru postul privat polonez Polsat News.

„Poliția locală înregistrase anterior incidente de huliganism în zonă”, a adăugat el. Cazul este anchetat ca o tentativă de „provocare a unui dezastru în transporturi”.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat pentru Polsat News: „În fiecare astfel de situație, investigăm foarte amănunțit pentru a stabili dacă se suspectează sabotaj sau eroare umană - pentru că asta se întâmplă uneori.”

„Nu pare a fi o operațiune foarte profesionistă, dar nu tratăm cu ușurință niciun astfel de incident, mai ales că ar fi putut duce la o altă tragedie”, a adăugat Tusk.

Incidentul a avut loc în seara zilei de 22 septembrie, lângă Jedlanka, în provincia Lublin.

La fața locului au sosit poliția, forțele antiteroriste, ABW, CBŚP și procuratura. Nu s-au găsit explozivi. Potrivit procurorului Marcin Kozak, blocurile de beton ar putea proveni de la demolarea unei gări din apropiere, iar concluziile inițiale exclud sabotajul.

Poliția anchetează cazul sub ipoteza punerii în pericol a siguranței publice prin crearea unui risc de dezastru în transportul terestru. Autorii nu au fost încă identificați.

Editor : M.C

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