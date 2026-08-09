Patru oameni au murit în Rio de Janeiro, după ce elicopterul în care se aflau s-a prăbușit. Accidentul s-a produs pe un versant muntos dintr-un parc național, din motive încă necunoscute. Victimele sunt pilotul și trei turiste columbiene, iar potrivit presei locale, cele trei făceau parte din aceeași familie.

Elicopterul s-a prăbuşit în Parcul Naţional Tijuca, care găzduieşte o pădure cu vegetaţie densă pe un versant muntos.

Pompierii au confirmat că pilotul şi cele trei femei au fost ”carbonizaţi” şi au publicat imagini care arată aeronava cuprinsă de flăcări în adâncul pădurii, pe un teren abrupt şi dificil, scrie News.ro.

Consulul general al Columbiei la Rio de Janeiro, Diana Páez, a declarat pentru AFP că cele trei femei făceau parte dintr-un grup de şase membri ai familiei care veniseră în oraşul brazilian pentru a sărbători cea de-a 15-a aniversare a unei adolescente.

Bunica ei, o mătuşă şi o verişoară au murit în accident. Grupul s-a împărţit în două, deoarece elicopterul putea transporta doar trei pasageri. Adolescenta trebuia să ia un alt zbor ulterior cu tatăl ei şi partenera acestuia, a explicat consulul. Consulatul şi-a „oferit sprijinul” autorităţilor braziliene în identificarea victimelor, o sarcină „dificilă” din cauza stării cadavrelor.

Accidentul a avut loc lângă Vista Chinesa, un monument care reproduce o pagodă chinezească, popular printre turişti deoarece oferă o vedere panoramică asupra oraşului Rio de Janeiro. El apare în filmul de animaţie Rio (2011).

În iunie, o coliziune în aer între două elicoptere la Rio a ucis şase persoane, inclusiv celebrul cântăreţ american Oliver Tree şi YouTuberul argentinian Gaspar Prim.

Primarul oraşului Rio, Eduardo Cavaliere, a declarat la X că a solicitat Agenţiei Naţionale a Aviaţiei Civile din Brazilia să ia măsuri imediate pentru a spori supravegherea şi a asigura siguranţa zborurilor cu elicopterul, care devin din ce în ce mai frecvente în această destinaţie turistică importantă.

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Editor : A.P.