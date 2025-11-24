„Un eşec răsunător”. Motivul pentru care șeful armatei israeliene a dat afară şi a mustrat mai mulţi ofiţeri superiori

Şeful armatei israeliene a demis duminică mai mulţi ofiţeri superiori şi i-a mustrat pe alţii pentru rolul lor în evenimentele din 7 octombrie 2023, când Hamas a lansat un atac surpriză din Gaza asupra sudului Israelului, relatează Reuters.

Mai mulţi ofiţeri au fost informaţi că vor fi eliberaţi din serviciul de rezervă şi nu vor mai servi în armată, a precizat armata într-un comunicat. Alţii au primit mustrări oficiale, iar unul a fost informat că activitatea sa va fi încheiată. Un altul şi-a prezentat demisia.

Printre cei informaţi că vor fi eliberaţi din serviciul de rezervă s-au numărat foştii şefi ai direcţiei de informaţii, ai direcţiei de operaţiuni şi ai comandamentului sudic, care este responsabil pentru Gaza. Generalii demisionaseră anterior din serviciul activ, dar rămăseseră în serviciul de rezervă.

„IDF a eşuat în misiunea sa principală din 7 octombrie – aceea de a proteja civilii din Statul Israel”, a declarat şeful statului major al armatei israeliene, Eyal Zamir, referindu-se la Forţele de Apărare Israeliene.

„Este vorba de un eşec grav, răsunător şi sistemic, legat de deciziile şi comportamentul din ajunul evenimentului şi din timpul acestuia. Lecţiile acelei zile sunt numeroase şi semnificative şi trebuie să ne servească drept busolă pentru viitorul către care intenţionez să conduc IDF.”

Aceste ultime măsuri disciplinare vin în contextul în care oficialii israelieni se confruntă cu o presiune publică tot mai mare în ceea ce priveşte responsabilitatea pentru eşecurile care au dus la atac.

Guvernul prim-ministrului Benjamin Netanyahu nu a deschis încă o anchetă naţională privind atacul din 7 octombrie. Sâmbătă seara, mii de protestatari s-au alăturat liderilor opoziţiei din Tel Aviv pentru a cere constituirea unei comisii de anchetă naţionale.

Atacul din 7 octombrie al Hamas şi al altor facţiuni palestiniene a dus la moartea a aproximativ 1.200 de persoane în Israel şi la luarea a 250 de ostatici, potrivit datelor israeliene.

Atacul a declanşat campania terestră şi aeriană a Israelului în Gaza, care a devastat mari părţi din enclavă şi a ucis peste 69.000 de persoane, potrivit autorităţilor locale din domeniul sănătăţii.

Israelul şi Hamas au ajuns la un acord de încetare a focului, negociat de SUA, luna trecută, ca parte a primei faze a unui plan de încheiere a războiului.

