Un expert german explică avantajul major pe care l-ar obține Rusia, dacă primește întregul Donbas după negocieri

Politologul german Carlo Masala a avertizat, duminică, asupra unor consecinţe devastatoare pentru Ucraina dacă Rusia insistă să preia controlul asupra întregii regiuni Donbas (estul Ucrainei) ca parte a negocierilor de pace, informează dpa, potrivit Agerpres.

Masala, profesor la Universitatea Bundeswehr din Munchen, a declarat pentru postul public de televiziune ZDF că această regiune puternic fortificată ar oferi Rusiei un avantaj strategic major în orice viitor conflict.

„Dacă primesc acest teritoriu, atunci în eventualitatea unui alt atac asupra 'restului' Ucrainei ar avea o poziţie de start foarte puternică”, a atras atenţia Masala. El a avertizat că Rusia s-ar putea apropia de Kiev şi ar putea îngreuna eforturile Ucrainei de a respinge atacurile.

Relatări de presă neconfirmate de la summitul de vineri dintre preşedintele american Donald Trump şi preşedintele rus Vladimir Putin din Alaska au sugerat că Trump consideră că există posibilitatea unui acord de pace rapid dacă Ucraina ar ceda întregul Donbas Rusiei, inclusiv zone importante din punct de vedere strategic care nu se află în prezent sub controlul rus.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a exclus în repetate rânduri cedarea de teritorii, se aşteaptă să se confrunte cu presiuni atunci când se va întâlni luni cu Trump la Washington, însoţit de aliaţii europeni, notează dpa.

Masala a atras atenţia că desfăşurarea unor prime convorbiri între oficiali americani şi ucraineni înainte de implicarea europenilor ar putea permite Washingtonului să obţină concesii de la Zelenski, punând Europa în faţa faptului împlinit.

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), cu sediul la Washington, a menţionat că Ucraina a petrecut mai mult de un deceniu investind în apărarea Donbasului, care include fortificaţii şi dezvoltarea industriei militare. Forţele ruse încă încearcă să încercuiască zona dinspre sud-vest, iar experţii sunt de părere că o capturare completă ar putea dura ani de zile.

