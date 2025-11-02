Un expert ucrainean a pus capăt speculaţiilor din jurul unui videoclip care arăta câini albaştri cutreierând zona de excludere contaminată de la situl dezastrului nuclear de la Cernobîl din nordul Ucrainei.

„Este o prostie”, le-a transmis Serhii Kireev jurnaliştilor în Cernobîl, despre speculațiile apărute în privința acestor animale.

Kireev conduce compania de stat responsabilă de monitorizarea zonei, Ecocenter.

Câinii au fost sterilizaţi pentru a nu se mai reproduce necontrolat, a explicat el. Colorantul albastru este aplicat patrupedelor care au fost supuse procedurii de sterilizare pentru a fi vizibili şi mai uşor de identificat, potrivit Agerpres.

„Colorantul este inofensiv pentru aceşti câini”, a dat asigurări Kireev.

Imagini cu mai mulţi câini albaştri au circulat pe scară largă în presa internaţională, stârnind speculaţii despre efectele contaminării radioactive în zonă.

Explozia unui reactor nuclear de la centrala de la Cernobîl din fosta Uniune Sovietică, în aprilie 1986, este considerată cel mai grav dezastru din istoria utilizării energiei nucleare civile.

Toate satele aflate pe o rază de circa 30 de kilometri au fost evacuate.

Mii de oameni au suferit probleme de sănătate provocate de radiaţii, iar zeci de mii au fost relocaţi.

Câinii rămaşi în urmă după dezastru s-au înmulţit, iar zona găzduieşte astăzi o populaţie mare de animale fără stăpân.

