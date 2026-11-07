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Un faimos analist electoral american are un „presentiment ciudat” că Trump ar putea demisiona

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JD Vance și Donald Trump
JD Vance și Donald Trump. Foto: Profimedia
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Analistul politic și electoral american Nate Silver, cunoscut în întreaga lume pentru modelele sale matematice și statistice aplicate în alegeri și în sport, a discutat implicațiile alegerilor de la jumătatea mandatului în cadrul podcastului „Still Counting”. Preluarea controlului de către democrați asupra ambelor camere ale Congresului îl pune pe președintele Donald Trump într-o poziție dificilă, complicând semnificativ ultimii doi ani ai președinției sale. Silver are un „presentiment ciudat” în această privință și crede că este posibil ca Trump să demisioneze, scrie The Independent.

Trump „a luat cumva oxigenul din toți ceilalți din Partidul Republican”, a spus Silver. Apoi s-a întors către JD Vance și a extins discuția: „Am avut pur și simplu acest sentiment ciudat că Trump ar putea găsi un pretext pentru a demisiona. Pentru că ar putea deveni foarte, foarte, foarte izolat, iar asta l-ar putea face periculos.” ​​„Factorul frică” din jurul lui Trump a dispărut, a concluzionat Silver.

Nate Silver, care a prezis corect că democrații vor recâștiga controlul atât asupra Camerei Reprezentanților, cât și asupra Senatului, a făcut aceste remarci miercuri în cadrul podcastului Still Counting, în timp ce discuta despre viitorul politic al vicepreședintelui JD Vance.

După alegerile din 3 noiembrie, Vance a publicat o analiză post-electorală usturătoare, susținând că „motivul pentru care republicanii au pierdut este războiul cu Iranul”. Declarația a fost percepută de unii observatori ca o încercare de a se distanța de Trump. Relația dintre ei, a spus Silver, este una de urmărit în viitor.

„Pe vremuri era ceva mai obișnuit ca, să zicem, președinții și vicepreședinții să fie rivali”, a spus Silver. „Nu am mai văzut asta în ultima vreme… acea dinamică va fi interesantă.”

„Asta e unul dintre motivele pentru care am avut o intuiție ciudată că poate Trump va găsi un pretext să demisioneze”, a continuat el. „Pentru că ar putea ajunge foarte, foarte izolat.”

În altă parte a podcastului, Silver a revenit la scenariul său „îndrăzneț”.

„Crezi că Trump ar pleca pur și simplu la Mar-a-Lago sau în West Village și ar deschide un bar de karaoke unde să poată face comentarii despre fundurile bărbaților cât vrea?”, a spus el. „Nu-i așa? Și să-i lase lui JD funcția?”

O astfel de mișcare ar fi aproape fără precedent și nu există dovezi că Trump ar lua-o în considerare. De-a lungul istoriei americane, un singur președinte și-a dat demisia din funcție: Richard Nixon în 1974.

De fapt, președintele a părut în mare măsură neafectat de rezultatele alegerilor de marți, în urma cărora democrații au obținut o victorie zdrobitoare în numeroase state republicane, inclusiv Texas, Kansas și Carolina de Sud.

Într-un interviu acordat Fox News în noaptea alegerilor, Trump a recunoscut că războiul cu Iranul ar fi putut juca un rol, dar a rămas ferm pe poziția că a luat decizia corectă când a intrat în conflict. De asemenea, i-a învinuit pe candidații Partidului Republican, i-a felicitat pe democrați pentru treaba bine făcută și și-a manifestat disponibilitatea de a colabora cu partidul de opoziție.

A doua zi, părea gata să treacă la alte lucruri, oferindu-le reporterilor un tur al sălii de bal de la Casa Albă, care se află în curs de construcție. După ce a respins o întrebare privind amenințarea cu procedura de destituire, Trump i-a spus unui jurnalist: „Uitați-vă cum se ridică grinda”, referindu-se la o grindă de oțel care era ridicată în interiorul sălii de bal.

În culise, însă, atmosfera în rândul oficialilor administrației Trump este tensionată, iar persoanele din interior se grăbesc să atribuie vina pentru înfrângerile zdrobitoare de marți.

Se pare că Trump și-a sunat consilierii pentru a-i întreba dacă ar trebui sau nu să-l demită pe secretarul Apărării Pete Hegseth, care a jucat un rol central în războiul cu Iranul. Secretarul de Stat Marco Rubio se află, de asemenea, „sub supraveghere în vederea demisiei”, a relatat The Independent, citând surse din interiorul SUA și oficiali britanici.

Casa Albă a negat ambele informații. Un purtător de cuvânt a declarat pentru The Independent: „Președintele Trump are o echipă puternică și unită, concentrată exclusiv pe a obține rezultate pentru poporul american.”

Editor : M.C

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