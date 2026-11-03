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Cum au reacționat ucrainenii când au primit un avertisment fals de atac nuclear, provenit de la o aplicație piratată (BBC)

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Oameni pe stradă, în Kiev. Foto: Profimedia
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Din articol
„Cumva mi-am dat seama imediat că nu era ceva serios” După îngrijorarea inițială, ucrainenii au început rapid să glumească pe seama incidentului

Ucrainenii sunt sufocați de alertele care sună neîncetat pe telefoanele lor, la care se adaugă și cele de pe străzi, zi și noapte, avertizând asupra dronelor și rachetelor rusești, relatează BBC.

Duminică noapte însă, sistemul le-a transmis ceva care i-a făcut să fie atenți – o succesiune de avertizări care sugerau lovituri nucleare iminente, atacuri chimice și lupte de stradă în Kiev.

Însă mulți ucraineni nu le-au luat în serios și s-au îndoit de veridicitatea mesajelor.

Sofia Kochmar, în vârstă de 34 de ani, mamă a unui copil, care locuiește în orașul Liov din vestul țării, a declarat că inițial a fost îngrijorată, dar că a pus repede la îndoială autenticitatea alertelor.

„Primul lucru pe care l-am văzut a fost cuvântul «nuclear» și asta m-a făcut destul de neliniștită și speriată. Așa că primul meu gând a fost că ceva nuclear se îndrepta efectiv spre noi.”

„Dar apoi notificarea a menționat «lupte de stradă la Kiev» și m-am gândit: stai, nu, asta este imposibil.”

Alertele au inclus unele mesaje scrise în rusă, iar una dintre ele conținea un link către un canal de Telegram aparținând, se pare, unui grup de hakeri.

În 15 minute, Forțele Aeriene ale Ucrainei au emis o declarație prin care spuneau că aplicația de alertă a fost compromisă și clarificau că nu există nicio amenințare radioactivă. Însă a durat mai mult de o oră până la emiterea mesajelor de „încetare a alertei” (all clear).

„Cumva mi-am dat seama imediat că nu era ceva serios”

Anastasiia Romanytska, o balerină de 29 de ani care locuiește la Kiev, a spus că nu are instalată aplicația de alertă, dar că prietenii i-au trimis avertismentele.

„Prima mea reacție a fost: «Este vreo glumă?». Dar apoi corpul meu a reacționat ca și cum aș fi fost sub stres. Inima a început să-mi bată cu putere, iar stomacul mi s-a strâns.”

„Totuși, cumva mi-am dat seama imediat că nu era ceva serios. Sau poate că pur și simplu îmi doream foarte mult să cred asta.”

Există o serie de aplicații care trimit notificări telefonice cu avertismente de raid aerian, cu hărți care arată zonele aflate în pericol, toate folosind aceleași date ca aplicația oficială a guvernului.

Evhen Baliutov, expert în securitate cibernetică la Școala de Economie din Kiev, a declarat pentru BBC că îi era clar că sistemul de alertă al Ucrainei a fost spart de ruși, spunând că mulți ucraineni au dat click pe un link inclus în alerte care ducea către un canal rus de Telegram, expunându-i potențial la alte dezinformări, tentative de phishing sau breșe de date.

„Acesta este un război, deci nu este nicio surpriză că Rusia va încerca să spargă sisteme, va încerca să ne trimită știri false, va încerca să manipuleze și va folosi asta pentru propaganda ei.”

După îngrijorarea inițială, ucrainenii au început rapid să glumească pe seama incidentului

Deși se crede în general că atât Rusia, cât și Ucraina efectuează atacuri cibernetice una împotriva celeilalte, limbajul informal folosit în alertele false de duminică a indicat așa-numitele „grupuri de hacktiviști”, care ar putea fi aliniate Moscovei sau Kievului, dar nu sunt conduse în mod oficial de niciunul dintre guverne.

Baliutov a spus că era de asemenea logic ca Ucraina să fi răspuns lansând un atac cibernetic asupra sistemului rus de alertă de urgență. Ambele părți au capabilități similare în războiul cibernetic, a adăugat el.

Kochmar a spus că, după îngrijorarea inițială, ucrainenii au început rapid să glumească pe seama incidentului.

„Toate chat-urile noastre de grup de la muncă au explodat imediat. Toată lumea a început să-și trimită mesaje, discutând despre ce se întâmpla. Și ceea ce am găsit fascinant a fost cât de repede am transformat totul într-o glumă.”

Deși impactul acestui incident a fost limitat, el a ilustrat vulnerabilitatea unui sistem crucial, a spus Baliutov.

„Este foarte periculos pentru Ucraina și pentru poporul nostru. Când dezvoltăm astfel de aplicații, trebuie să luăm în considerare securitatea încă de la început, fără a sări peste măsuri esențiale de protecție. Când milioane de oameni se bazează pe un serviciu, nu ne putem permite să facem compromisuri la capitolul securitate.”

Autoritățile se confruntau deja cu provocarea de a menține vigilența publică după patru ani și jumătate de război, cu avertismente neîncetate de atac care sunau uneori din oră în oră. Acum trebuie să-i reasigure pe oameni că sistemele puse în aplicare pentru a-i proteja sunt robuste, demne de încredere și trebuie urmate.

Editor : Liviu Cojan

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