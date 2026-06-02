O explozie puternică a zguduit, în zorii zilei de marți, un bloc de locuințe din Kiev, provocând panică printre locuitori, în contextul unui nou val de atacuri rusești masive asupra capitalei Ucrainei. Olha Mudra, o locatară a clădirii, a povestit pentru Reuters că deflagrația a fost atât de puternică încât a avut impresia că „este sfârșitul lumii”.

Rusia a lansat peste noapte 73 de rachete și 656 de drone asupra Ucrainei, potrivit forțelor aeriene, inclusiv opt rachete hipersonice Tsirkon. Principalele ținte au fost Kievul, orașele centrale Dnipro și Zaporojie, precum și orașele din est Poltava și Harkov, scrie The Guardian.

Olha Mudra, acoperită de praf și funingine, a descris momentele de haos din timpul celui de-al treilea atac masiv asupra Kievului în ultimele săptămâni: „Era fum peste tot, nu se vedea nimic. Nu înțelegeam ce se întâmplă, părea un fel de apocalipsă”, a spus ea în timp ce își ținea în brațe fiica de șase ani, Natalia, conform sursei citate.

În jurul lor, echipele de intervenție și locuitorii au inspectat clădirile avariate, resturile împrăștiate și vehiculele distruse, imagini care au devenit tot mai frecvente în urma războiului aerian dintre Rusia și Ucraina, conflict care pare să se intensifice.

Atât Moscova, cât și Kievul susțin că lovesc exclusiv ținte militare. Cu toate acestea, civilii continuă să fie victime ale atacurilor. În cel mai recent val de bombardamente, cel puțin 18 persoane au murit, iar peste 100 au fost rănite.

Cele mai multe victime au fost raportate în orașul Dnipro, din sud-estul țării. În fața unui bloc distrus, rudele și apropiații victimelor au privit în stare de șoc în timp ce salvatorii scoteau mai multe corpuri dintre dărâmături. Unul dintre cei prezenți a izbucnit în lacrimi.

Atac rusesc în Ucraina. Foto: Profimedia Images Deschide galeria foto

La Kiev, autoritățile nu au putut stabili imediat dacă blocul în care locuia Olha Mudra a fost lovit direct de o dronă sau o rachetă, ori dacă pagubele au fost provocate de resturi ale unor proiectile doborâte de apărarea aeriană ucraineană. Indiferent de cauză, locuitorii au rămas în confuzie totală.

„Îi sunam pe ceilalți, nu vedeam nimic. Oamenii foloseau lanterne, era întuneric. Nu înțelegeam unde suntem”, a mai spus femeia.

„Este greu, atât mental cât și fizic”

Kievul și alte orașe ucrainene s-au trezit marți dimineață sub alarme aeriene, în timp ce exploziile apărării antiaeriene și atacurile cu drone au luminat cerul nopții.

Mii de locuitori ai capitalei s-au adăpostit în stațiile de metrou, unde au întins saltele și au instalat corturi pe peroanele aglomerate, încercând să se protejeze în subteran de atacuri.

O studentă de 21 de ani, Anna Krzhypenska, a descris starea de epuizare resimțită după aproape cinci ani de război: „Este greu, atât mental cât și fizic. Ai vrea să te trezești dimineața liniștit, să bei o cafea, dar în schimb trebuie să cobori la metrou”, a spus ea.

Atacurile vin pe fondul intensificării retoricii dintre Rusia și Ucraina, fără perspective clare pentru o încheiere rapidă a celui mai sângeros conflict din Europa de după Al Doilea Război Mondial.

Rusia a declanșat invazia la scară largă în februarie 2022, în încercarea de a răsturna guvernul pro-occidental de la Kiev. De atunci, sute de mii de militari și mii de civili și-au pierdut viața, în timp ce linia frontului a rămas relativ neschimbată.

Editor : C.S.