Un feribot cu aproximativ 270 de persoane la bord s-a scufundat duminică în largul Ciprului de Nord. Sunt în desfăşurare operaţiuni de căutare şi salvare.

Murat Senkul, primarul oraşului Kyrenia, a declarat pentru postul de televiziune CNN Turk că 159 dintre cei 258 de pasageri aflaţi la bordul navei au fost găsiţi, informează Agerpres.

Ziarul Kibris a scris că ambarcaţiunea, despre care unele relatări au spus că ar fi un catamaran, a început să ia apă la aproximativ patru mile (7,4 km) de ţărm. La faţa locului au fost trimise ambulanţe, a precizat publicaţia.

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„Au fost făcute toate pregătirile necesare pentru a permite o intervenţie rapidă a serviciilor de urgenţă şi a serviciilor medicale”, a transmis Ministerul Sănătăţii din Republica Turcă a Ciprului de Nord (RTCN, autoproclamată).

Editor : A.P.