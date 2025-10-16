Live TV

Un fost agent de securitate de la Ambasada SUA din Oslo, condamnat pentru spionaj în favoarea Rusiei și Iranului. Câți bani a primit

Spy,Man.,Peeping.,Spying.,Surveillance.,Secret,Information.,Hidden,Camera.,Man
Spionaj. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock
Un norvegian care a lucrat ca agent de securitate la Ambasada SUA din Oslo a fost condamnat la trei ani şi şapte luni de închisoare pentru spionaj în favoarea Rusiei şi Iranului, conform unei hotărâri judecătoreşti publicate joi.

Bărbatul, în vârstă de 28 de ani, a fost acuzat că a furnizat planuri şi informaţii despre activităţile de la ambasada SUA între martie şi noiembrie 2024, în schimbul plăţii a 10.000 de euro de către Rusia şi 0,17 bitcoin (circa 19.000 dolari) de către Iran.

În hotărârea pronunţată miercuri seara şi publicată joi, tribunalul din Oslo afirmă că informaţiile partajate erau „de natură să poată fi utilizate pentru acţiuni directe şi atacuri fizice împotriva persoanelor în cauză”, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

„Inculpatul a înţeles că divulgarea acestor informaţii ar putea dăuna intereselor de securitate ale SUA”, se precizează în hotărâre.

În timpul procesului, inculpatul a recunoscut faptele, susţinând că a acţionat pentru a protesta faţă de poziţia Statelor Unite în războiul din Fâşia Gaza, dar a negat acuzaţia de spionaj agravat pentru care a fost condamnat.

El a susţinut că informaţiile pe care le-a furnizat erau neclasificate.

Bărbatul a furnizat autorităţilor ruse şi/sau iraniene numele, adresele, numerele de telefon şi plăcuţele de înmatriculare ale diplomaţilor şi angajaţilor ambasadei, precum şi ale soţilor/soţiilor şi copiilor acestora.

El a furnizat, de asemenea, planuri ale ambasadei, instrucţiuni de securitate şi o listă a curierilor utilizaţi de serviciile de informaţii norvegiene.

Procuratura a solicitat o pedeapsă de şase ani şi patru luni de închisoare pentru aceste acuzaţii, pasibile de o pedeapsă maximă de 21 de ani de închisoare.

