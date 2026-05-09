Un fost ambasador italian a fost reținut în legătură cu o „rețea de vize contra cost” pentru cetățeni ruși

Pașaport rusesc și formular pentru viză Schengen, alături de steagul Uniunii Europene. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia
Un fost ambasador italian a fost reținut la Roma în legătură cu o presupusă rețea de vize contra cost care, potrivit procurorilor, le-ar fi permis cetățenilor ruși să achiziționeze vize Schengen pe termen lung în schimbul unor sume de până la 16.000 de euro, scrie TVPWorld.

Piergabriele Papadia de Bottini di Sant’Agnese, care a ocupat funcția de ambasador al Italiei în Uzbekistan de la sfârșitul anului 2024 până în 2025, este acuzat că și-a abuzat funcția la ambasada din Tașkent pentru a aproba automat vize pentru cel puțin 95 de solicitanți ruși, dintre care mulți nu s-au prezentat niciodată la consulat și nu îndeplineau cerințele de bază ale spațiului Schengen.

O viză Schengen permite titularului să călătorească liber în Spațiul Schengen format din 27 de țări — care include majoritatea statelor membre ale UE — pentru o perioadă de până la 90 de zile în orice interval de 180 de zile.

Papadia a fost reținut joi și plasat în arest preventiv în așteptarea continuării anchetei, au relatat vineri mass-media italiene. El a fost demis din serviciul diplomatic în decembrie 2025.

Procurorii susțin că acesta a acționat în colaborare cu un cetățean italian de origine rusă stabilit în Bulgaria, cu care colaborase anterior în perioada în care era detașat la consulatul Italiei din Moscova.

Cei doi sunt acuzați de facilitare a imigrației ilegale și corupție.

Anchetatorii afirmă că solicitanții ar fi plătit între 4.000 și 16.000 de euro pentru vize valabile până la trei ani – cu mult peste taxa oficială de 45–60 de euro – în ciuda lipsei documentației corespunzătoare și, în multe cazuri, fără să fi pus vreodată piciorul în ambasadă.

Cazul a ieșit la iveală după ce o inspecție efectuată de Ministerul Afacerilor Externe al Italiei în iulie 2025 a descoperit nereguli grave. Din cele 92 de dosare de viză examinate, 81 nu prezentau nicio înregistrare a intrării solicitanților în ambasadă.

„Dosarele de aprobare a vizelor obținute de misiunea de inspecție au arătat încălcări clare care pot fi atribuite direct șefului misiunii, Papadia”, au declarat anchetatorii, citați de cotidianul italian La Repubblica.

Procurorii examinează, de asemenea, averea lui Papadia, care ar fi în valoare de aproximativ 3 milioane de euro și despre care fostul diplomat susține că provine dintr-o moștenire.

 

