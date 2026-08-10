Un fost comandant militar, reprezentant al lui Mojtaba Khamenei în Consiliul de Securitate. „Vechea gardă își consolidează puterea”

Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Hosseini Khamenei, l-a numit pe Mohsen Rezaei reprezentantul său în cadrul Consiliului Suprem de Securitate Naţională al ţării, înlocuindu-l pe Mohammad Bagher Zolghadr.

Rezaei este un consilier militar iranian de rang înalt şi a fost pentru multă vreme comandant al Gărzilor Revoluţiei Islamice, scrie News.ro, care citează CNN.

Făcând referire la „experienţa valoroasă” a lui Rezaei, Khamenei l-a descris ca pe un pionier al „Apărării Sacre” de opt ani, termenul folosit de Iran pentru a desemna Războiul Iran-Irak din perioada 1980-1988.

„Îţi doresc mult succes în îndeplinirea acestei importante responsabilităţi”, se menţionează în decret. Khamenei i-a mulţumit, de asemenea, lui Zolghadr pentru „eforturile sale neobosite”.

În weekend, presa de stat a publicat o listă de cereri formulate de Zolghadr pentru ca Iranul să facă pace cu SUA, care includea ridicarea blocadei navale a SUA, retragerea forţelor militare şi încetarea definitivă a războiului. Nu este clar dacă numirea lui Rezaei afectează statutul acestor cereri.

„Vechea gardă își consolidează puterea”

„Acest lucru indică faptul că structurile din conducerea Iranului își consolidează și mai mult puterea, în loc să facă loc unei tranziții către o generație mai tânără de elite politice. Rezaei a fost o prezență constantă la cele mai înalte niveluri ale armatei și ale scenei politice iraniene de peste patru decenii. Pe lângă rolul său militar, a candidat de mai multe ori la președinție, fără succes”, comentează NY Times.

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Editor : Sebastian Eduard