Live TV

Un fost comandant militar, reprezentant al lui Mojtaba Khamenei în Consiliul de Securitate. „Vechea gardă își consolidează puterea”

Data actualizării: Data publicării:
Mohsen Rezaei
Mohsen Rezaei, figură marcantă a elitei militare iraniene, preia o poziție-cheie în structura de securitate a țării. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
„Vechea gardă își consolidează puterea”

Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Hosseini Khamenei, l-a numit pe Mohsen Rezaei reprezentantul său în cadrul Consiliului Suprem de Securitate Naţională al ţării, înlocuindu-l pe Mohammad Bagher Zolghadr.

Rezaei este un consilier militar iranian de rang înalt şi a fost pentru multă vreme comandant al Gărzilor Revoluţiei Islamice, scrie News.ro, care citează CNN.

Făcând referire la „experienţa valoroasă” a lui Rezaei, Khamenei l-a descris ca pe un pionier al „Apărării Sacre” de opt ani, termenul folosit de Iran pentru a desemna Războiul Iran-Irak din perioada 1980-1988.

„Îţi doresc mult succes în îndeplinirea acestei importante responsabilităţi”, se menţionează în decret. Khamenei i-a mulţumit, de asemenea, lui Zolghadr pentru „eforturile sale neobosite”.

În weekend, presa de stat a publicat o listă de cereri formulate de Zolghadr pentru ca Iranul să facă pace cu SUA, care includea ridicarea blocadei navale a SUA, retragerea forţelor militare şi încetarea definitivă a războiului. Nu este clar dacă numirea lui Rezaei afectează statutul acestor cereri.

„Vechea gardă își consolidează puterea”

„Acest lucru indică faptul că structurile din conducerea Iranului își consolidează și mai mult puterea, în loc să facă loc unei tranziții către o generație mai tânără de elite politice. Rezaei a fost o prezență constantă la cele mai înalte niveluri ale armatei și ale scenei politice iraniene de peste patru decenii. Pe lângă rolul său militar, a candidat de mai multe ori la președinție, fără succes”, comentează NY Times.

Citește și

Rusia a încetat aproape complet să mai folosească tehnică militară mecanizată în atacuri. Ce se ascunde în spatele noii tactici

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ardei iuti
1
Legătura dintre consumul de ardei iute și cancer. Ce a descoperit un nou studiu
JURNAL ORA 18 090826_02217
2
Tinerii care au atacat ambulanța din Cluj au fost reținuți. Mărturia echipajului: „Au...
Boxing In Riyadh: Tyson Fury v Francis Ngannou
3
Mii de fani s-au strâns la o catedrală pentru nunta lui Cristiano Ronaldo şi Georgina...
profimedia-1051364381
4
Priștina dă jos drapelul Ucrainei după declarațiile lui Zelenski în Serbia: „Kosovo...
ambulanta judeteana
5
Ambulanţă atacată cu topoarele într-o comună din Cluj, după ce într-un clip pe TikTok s-a...
Era milionar și avea lumea la picioare, dar totul s-a năruit într-o clipă: a murit la doar 29 de ani. Cauza decesului
Digi Sport
Era milionar și avea lumea la picioare, dar totul s-a năruit într-o clipă: a murit la doar 29 de ani. Cauza decesului
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Esmaïl Baghaei, purtătorul de cuvânt al MAE iranian
Replica ironică a Iranului după ce Trump a comparat războiul cu un „joc de șah”: „Face parte uneori din lupta care îţi este impusă”
donald trump
Schimbare de strategie a lui Donald Trump în privința Iranului: „Ne limităm la a observa situația, cu inflația sa uriașă”
arme nucleare razboi atomic nuclear
Cum ar putea acordul dintre SUA și Arabia Saudită să încurajeze alte țări să ia în considerare armele nucleare
stramtoarea ormuz iran
Iranul anunță „etapele finale” ale acordului cu Oman și pune condiții pentru redeschiderea Ormuz: SUA trebuie să facă primul pas
Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) members march
Strategia Gardienilor Revoluției din Iran privind Strâmtoarea Ormuz: „Nu mai este doar o rută maritimă”
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - MAE - CONFERINTA REPATRIERE
„Propagandă stalinistă”. Reacția dură a MAE după ce Rusia a atacat...
dunare debit icon apele romane
De ce sunt „vitale” operațiunile de dragare a Dunării pentru centrala...
BUCURESTI - PALATUL COTROCENI - CONFERINTA - ROMANIA SI OCDE - 2
Radu Burnete anunță când „va deveni o prioritate” formarea noului...
masini de lupta noi
Miruță cere mai multe produse românești pentru Apărare. „Vehiculele...
Ultimele știri
Singurul partid de opoziție din Rusia a fost exclus din alegerile parlamentare. Ce motiv au invocat judecătorii
Randamentele titlurilor de stat românești au scăzut după decizia Moody’s. Nazare: „Reacția piețelor a fost una favorabilă”
NATO îşi reduce prezenţa în două locuri sensibile din Kosovo
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Fiica cea mică a lui Bruce Willis și Demi Moore s-a căsătorit. Nuntă de vis în Idaho. Primele imagini cu...
Cancan
Cine este Anna și cum l-a 'smintit' pe pensionarul MApN care i-a scris numele pe stâncă. Povestea 'interzisă'...
Fanatik.ro
Se pregătește o nouă demitere de antrenor în SuperLiga. Fostul tehnician al echipei, gata să revină pe bancă...
editiadedimineata.ro
Google Earth a devenit, pentru o zi, o fabrică de imagini false
Fanatik.ro
La un pas de tragedie pe Ion Oblemenco: un fan a căzut în gol din peluză și a ajuns de urgență la spital
Adevărul
Poliția i-a confiscat Ferrari-ul de 3,7 milioane de lire sterline la o jumătate de oră după ce s-a urcat la...
Playtech
Ce se întâmplă cu panourile fotovoltaice după 20-25 de ani. Mai produc energie sau trebuie înlocuite
Digi FM
A câștigat un milion de euro la loterie, apoi a aruncat biletul la gunoi. Gestul făcut muncitorii de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Fără precedent!”. Rusia a lansat un nou atac, dar a primit imediat o replică dură
Pro FM
Dakota Johnson, colaborare surpriză cu iubitul ei. Cum a ajuns actrița din „Materialiștii” să apară pe noul...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Fenomenul „Spider-Man: Brand New Day”: încasări de peste 1,6 miliarde de dolari la nivel global
Adevarul
Dunărea atinge un nou minim istoric la intrarea în România. Doar 25 de centimetri până la următorul prag de...
Newsweek
Casa de Pensii sectorială anunță dacă recalculează și crește pensiile. „Combate” o decizie a Înaltei Curți
Digi FM
Și-a rupt un deget în vacanță, dar asta nu i-a stricat cheful. Halle Berry, naturală, fără machiaj, superbă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Pericolul invizibil din zilele caniculare. Câți litri de apă trebuie să bei vara și la ce alimente să ai...
Digi Animal World
Ce a găsit un bărbat când se pregătea să-și spele rufele: „Era în haine, am rămas traumatizat”
Film Now
De ce a părăsit Antonio Banderas Hollywoodul. Decizia luată după divorțul de Melanie Griffith și infarctul...
UTV
Selly recunoaște că părinții încă îi fac observații, în ciuda succesului său. „În ochii părinților rămâi...