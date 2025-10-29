Un fost instructor militar britanic care lucra în Ucraina ar fi spionat pentru Rusia. Serviciile de la Kiev îl acuză și de terorism
Data publicării:
Un fost instructor militar care a lucrat în Ucraina - originar dintr-o ţară europeană nespecificată - a fost arestat miercuri, anunţă Serviciile ucrainene de securitate (SBU), care-l acuză de spionaj în contul Rusiei.
”Potrivit elementelor de la dosar, acest străin a furnizat inamicului informţaii oficiale despre Forţele de apărare ucrainene şi se pregătea să comită acte de terorism”, anunţăîntr-un comunicat difuzat pe reţelele sociale SBU.
Potrivit unor postări pe reţelele sociale, este voba despre un britanic.