Un fost instructor militar britanic care lucra în Ucraina ar fi spionat pentru Rusia. Serviciile de la Kiev îl acuză și de terorism

Un fost instructor militar care a lucrat în Ucraina - originar dintr-o ţară europeană nespecificată - a fost arestat miercuri, anunţă Serviciile ucrainene de securitate (SBU), care-l acuză de spionaj în contul Rusiei.

”Potrivit elementelor de la dosar, acest străin a furnizat inamicului informţaii oficiale despre Forţele de apărare ucrainene şi se pregătea să comită acte de terorism”, anunţă într-un comunicat difuzat pe reţelele sociale SBU.

Potrivit unor postări pe reţelele sociale, este voba despre un britanic.

Editor : A.R.