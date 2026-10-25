Un fost membru al Parlamentului European a fost asasinat la Sofia. Este al treilea om de afaceri ucis în Bulgaria în ultimele luni

Preşedintele Federaţiei Bulgare de Taekwondo şi vicepreşedintele Uniunii Europene de Taekwondo, Slavi Binev, a fost împuşcat mortal sâmbătă la domiciliul său din Sofia, a anunţat poliţia, potrivit AP şi Novinite, conform News.ro.

Slavi Binev, în vârstă de 60 de ani, s-a orientat către politică după o carieră de succes ca luptător de taekwondo, devenind membru al Adunării Naţionale şi al Parlamentului European, ales pe lista partidelor naţionaliste.

Poliţia a primit un apel privind focuri de armă şi l-a găsit mort la sosirea la faţa locului.

Trei bărbaţi au fost reţinuţi

Anchetatorii suspectează mai degrabă o dispută financiară nerezolvată decât o crimă la comandă, a transmis Direcţia de Afaceri Interne din Sofia (SDVR) într-o conferinţă de presă.

SDVR şi serviciile medicale de urgenţă au confirmat că au primit o sesizare privind împuşcăturile la ora 10:28. O ambulanţă a sosit în şapte minute, dar paramedicii au putut doar să constate că Binev murise. Poliţia a declarat că apelul de urgenţă a fost înregistrat la ora 10:18, ceea ce a determinat echipele să se îndrepte imediat spre locul faptei.

Potrivit secretarului-şef interimar al Ministerului de Interne, Lyubomir Nikolov, la reşedinţa lui Binev au fost trei bărbaţi, despre care se crede că erau vizitatori obişnuiţi, care fuseseră acolo şi cu o zi înainte. Un martor ar fi auzit o împuşcătură şi apoi i-ar fi văzut pe bărbaţi plecând cu maşina.

Poliţia a localizat vehiculul în timp ce acesta părăsea Sofia şi l-a oprit în apropierea tunelului Porţii lui Traian, la kilometrul 54 al autostrăzii, folosind o manevră de blocare care i-a împiedicat pe ocupanţi să opună rezistenţă la arestare.

Nikolov a declarat că doi dintre suspecţi aveau nume turceşti şi cetăţenie turcă, în timp ce al treilea deţinea o carte de identitate bulgară. Toţi trei lucrau în domeniul construcţiilor şi dezvoltau două complexe rezidenţiale în Sofia.

Au fost recuperate două pistoale. Poliţia consideră că unul dintre ele a fost arma folosită în comiterea crimei şi a precizat că aceasta a fost aruncată cu puţin timp înainte ca vehiculul să fie oprit. Celălalt a fost găsit într-o geantă mică aparţinând unuia dintre pasageri. Anchetatorii au găsit, de asemenea, un singur cartuş gol la locul faptei, despre care cred că ar putea proveni de la pistolul aruncat. Binev a fost ucis de un singur glonţ în cap.

Comisarul-şef Nikolay Peltekov, directorul SDVR, a exclus, în acest stadiu, clasificarea crimei drept asasinat la comandă, invocând relaţia de lungă durată dintre Binev şi suspecţi, precum şi lipsa aparentă a unei planificări menite să le ascundă identitatea.

„Nu cred că acest act poate fi clasificat drept asasinat la comandă”, a declarat Peltekov, adăugând că bărbaţii îl cunoşteau pe Binev de mult timp şi că incidentul părea să fi izbucnit spontan.

Nikolov a afirmat, de asemenea, că nu au existat martori oculari ai conversaţiei care a precedat împuşcăturile, ci doar persoane care i-au văzut pe suspecţi sosind şi plecând. Anchetatorii nu au stabilit încă în mod oficial circumstanţele exacte ale crimei.

Moartea lui Binev este cea mai recentă dintr-o serie de asasinate de mare rezonanţă care au vizat oameni de afaceri bulgari. Este a doua crimă de acest gen în trei luni, după asasinarea lui Iliyan Filipov şi a lui Vladimir Yankov.

Cine era Slavi Binev

Slavi Binev, în 2013. Foto: Profimedia

Binev, al cărui nume complet era Slavcho Penchev Binev, s-a născut la Sofia în 10 decembrie 1965. A fost sportiv de taekwondo, om de afaceri şi politician, care a câştigat titlul de campion european absolut la campionatele din 1992 de la Celje, Slovenia. După ce şi-a încheiat cariera sportivă, a activat ca arbitru internaţional, antrenor şi administrator sportiv, ocupând funcţii de conducere, printre care cea de preşedinte al Federaţiei Olimpice Bulgare de Taekwondo şi de vicepreşedinte al Uniunii Europene de Taekwondo.

În anii 1990 şi la începutul anilor 2000, Binev şi-a dezvoltat afaceri în domeniile securităţii, construcţiilor şi divertismentului, gestionând localuri populare de noapte din Sofia. Cariera sa politică a început în 2007, când a fost ales în Parlamentul European ca membru al partidului Ataka. A fost reales în 2009 şi s-a concentrat pe probleme economice şi sportive.

După ce s-a despărţit de conducerea partidului Ataka, Binev şi-a înfiinţat propriul proiect politic şi s-a alăturat ulterior coaliţiei Frontul Patriotic. A fost ales în cea de-a 43-a Adunare Naţională a Bulgariei în 2014 şi a devenit iniţial preşedinte al Comisiei parlamentare pentru cultură şi mass-media. A demisionat în urma protestelor şi a obiecţiilor din partea sectorului cultural, preluând apoi conducerea Comisiei pentru copii, tineret şi sport.

Binev a fost, de asemenea, membru al comitetului de iniţiativă care a propus candidatura Ilianei Yotova la preşedinţie.

Editor : A.C.