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Un fost membru al unei bande din Los Angeles, găsit vinovat de uciderea lui Tupac Shakur, la 30 de ani de la moartea raperului

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Tupac Trial
Duane Davis (foto centru). Sursa foto: Profimedia
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Din articol
Acuzatul riscă închisoarea pe viață

Un verdict foarte așteptat. Luni, juriul l-a găsit pe Duane Davis, fost membru al unei bande din Los Angeles, vinovat de uciderea lui Tupac Shakur în 1996, în ciuda insistenței apărării asupra lipsei probelor materiale. La treizeci de ani de la moartea neelucidată a legendei rap-ului, această fostă figură a bandei South Side Compton Crips, dintr-un cartier cu probleme din Los Angeles, a fost judecată pentru că a comandat asasinatul și a furnizat arma crimei, relatează France Info.

După doar câteva ore de deliberări, juriul l-a găsit vinovat de „crimă de gradul întâi cu folosirea unei arme letale”.

Pronunțarea sentinței va avea loc pe 13 octombrie. Adresându-se judecătoarei Carli Kierny după anunțarea verdictului, Duane Davis a declarat în sala de judecată că intenționează să facă apel împotriva deciziei.

Acuzatul riscă închisoarea pe viață

În ultima etapă a acestui proces, pledoariile finale ale acuzării și ale apărării au durat aproape cinci ore.

În pledoaria sa finală, procurorul Binu Palal, reprezentant al statului Nevada (sud-vest), a insistat asupra tezei acuzării, aceea că ar fi vorba de o răzbunare pentru bătaia la care a fost supus nepotul lui Duane Davis, Orlando Anderson, la care a participat și Tupac Shakur, într-un ciclu de vendetă.

Inculpatul, pe care l-a descris în repetate rânduri ca un „șef” ale cărui ordine erau respectate de membrii bandei Crips, riscă închisoarea pe viață fără posibilitate de eliberare condiționată.

Conflictul opunea două case de discuri, Death Row Records și Bad Boy Records, fondată de Sean „P. Diddy” Combs, fiecare apelând la o bandă rivală pentru a asigura protecția artiștilor săi, pe fundalul războiului dintre bandele „Crips” și „Bloods” din Los Angeles, care a atins apogeul în anii 1990.

Editor : M.C

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