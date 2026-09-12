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Un fost militar rus avea un depozit uriaș de arme în Spania. Descoperirea polițiștilor, pornită de la o mitralieră trimisă prin curier

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Foto: Profimedia
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După o anchetă de mai multe luni, polițiștii din Spania au descins într-un depozit deținut de un fost militar al armatei ruse. Au găsit sute de arme pregătite pentru vânzarea ilegală pe piața internațională.

Ancheta a pornit în martie 2026 în Badajoz, în vestul Spaniei, după ce polițiștii au interceptat un pachet care fusese trimis prin curierat normal, în care era o mitralieră. Au fost reținute trei persoane atunci.

Ancheta a continuat, s-a ajuns în Girona, în Catalonia. Polițiștii au făcut o descindere la un depozit care aparține unui rus care acum este cetățean spaniol, dar care a făcut armata în Rusia și s-a ocupat acolo cu asamblarea armelor. De aici și priceperea lui, pentru că în depozit erau practic asamblate arme pentru a fi vândute pe piața neagră din întreaga Europă, spune poliția.

Au fost confiscate 644 de arme, mii de gloanțe și de cartușe.

Este una dintre cele mai mari capturi de acest fel de pe teritoriul spaniol și polițiștii, mai ales cei din Badajoz, încearcă acum să vadă dacă armele confiscate sunt similare cu cele care au fost implicate în mai multe crime petrecute acolo.

Editor : M.B.

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