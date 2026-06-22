Un fost ministru al justiţiei din Coreea de Sud, condamnat la 25 de ani de închisoare pentru rolul în criza legii marţiale

Un tribunal din Seul l-a condamnat luni pe un fost ministru al justiţiei la 25 de ani de închisoare pentru rolul avut în criza legii marţiale în 2024.

Park Sung-jae a fost condamnat la 25 de ani de detenţie în primă instanţă pentru implicarea sa într-o „insurecţie”, a relatat agenţia sud-coreeană Yonhap, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Un decret emis de fostul preşedinte al ţării, Yoon Suk-yeol, a suspendat pentru scurt timp puterea civilă şi a aruncat Coreea de Sud într-o incertitudine politică totală pe 3 decembrie 2024. Parlamentarii opoziţiei s-au mobilizat şi au anulat decretul prezidenţial prin vot.

Ulterior, Yoon a fost condamnat şi se află în detenţie în aşteptarea rezultatului apelului său împotriva condamnării pe viaţă.

Yoon a mai fost condamnat pe 12 iunie la 30 de ani de închisoare pentru trimiterea de drone în Coreea de Nord pentru a provoca Phenianul şi a crea un pretext pentru impunerea legii marţiale în decembrie 2024.

Potrivit procurorilor, Park a convocat o reuniune a responsabililor Ministerului Justiţiei în primele ore ale legii marţiale şi a verificat capacitatea închisorilor pentru cazul arestării unor personalităţi antiguvernamentale.

În calitate de ministru al justiţiei, el „a ordonat cooperarea cu comandamentul legii marţiale”, a relatat Yonhap, citând din verdict.

Parchetul ceruse o pedeapsă de 20 de ani de închisoare împotriva lui Park, afirmând că acesta „a redus legea la un instrument de insurecţie prin abuzul său de putere şi a adus atingere statului de drept”. Potrivit procurorilor, fostul ministru nu a demonstrat niciun regret.

Editor : B.P.