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Un fost ministru bulgar critică politica de achiziții a Sofiei: Românii au cumpărat F-16 la mâna a doua şi cu ele doboară acum dronele

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Todor Tagarev
Foto: Profimedia
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Din articol
MiG-29

Ministerul Apărării din Bulgaria continuă să se concentreze asupra echipamentelor învechite sovietice în loc să introducă avioane F-16 noi şi să-şi folosească resursele limitate pentru a investi în sisteme de apărare împotriva dronelor, a declarat luni fostul ministru al apărării, Todor Tagarev, care a dat în acest context exemplul României, care a doborât drone cu ajutorul unor avioane F-16, chiar dacă sunt cumpărate la mâna a doua, relatează The Sofia Globe.

Todor Dimitrov Tagarev a ocupat funcţia de ministru al apărării în Bulgaria în 2013 şi în perioada 2023–2024, în guverne cu orientare proeuropeană şi pro-NATO. Fără apartenenţă politică, el este consultat acum de presa din Bulgaria ca expert militar cu o pregătire academică recunoscută pe scară largă.

Tagarev a solicitat Ministerului Apărării să explice de ce, în condiţiile în care ţara are avioane de vânătoare noi, se vorbeşte încă despre căutarea de piese de schimb pentru a prelungi durata de viaţă a avioanelor ruseşti MiG-29 sau despre achiziţionarea altor avioane la mâna a doua.

„În loc să ne îndreptăm spre dezvoltarea capacităţilor pentru echipamente noi şi achiziţionarea altor sisteme de apărare împotriva dronelor şi de apărare antirachetă, ne bazăm pe cele vechi”, a spus Tagarev la b1TV.

El a amintit în context că, atunci când Ministerul bulgar al Apărării a ridicat problema achiziţionării de avioane „la mâna a doua” de la aliaţi, după începerea războiului din Ucraina, reacţia politică a fost împotriva acestei idei, cu ironii că Bulgaria nu va plăti pentru „vechituri”.

„Românii au cumpărat o mare parte dintre ele şi tocmai cu aceste avioane (F-16) doboară acum dronele. Restul au ajuns în Ucraina - toţi aliaţii noştri care aveau avioane învechite le-au trimis în Ucraina”, a spus Tagarev, întrebându-se de unde ar putea Ministerul Apărării să cumpere suficiente avioane pentru o altă escadrilă de vânătoare.

Comentariul lui Tagarev vine după de actualul ministru al apărării, Dimităr Stoianov, a confirmat că Bulgaria a solicitat Poloniei achiziţionarea avioanelor de vânătoare MiG-29 din era sovietică, scoase din serviciu. Stoianov a confirmat acest lucru la două zile după ce viceministrul polonez al apărării, Paweł Zalewski, a anunţat că a fost primită o solicitare din partea unei „ţări NATO” cu privire la aceste avioane, pentru care Polonia negocia cu Ucraina de mai mulţi ani. Deşi nu a numit ţara, doar Bulgaria se potriveşte descrierii de ţară NATO care continuă să utilizeze avioane MiG-29 pentru a-şi proteja spaţiul aerian, menţionează The Sofia Globe.

MiG-29

Tagarev a declarat pentru bTV că este revelator faptul că, din cele două avioane MiG-29 aflate în serviciu, doar unul a fost mobilizat în timpul celei mai recente situaţii de urgenţă (alerta privind o presupusă deturnare a unui avion de pasageri deasupra Bulgariei). Explicaţia sa este că, cel mai probabil, nu exista un al doilea avion de vânătoare pregătit.

Numărul avioanelor MiG-29 ale Forţelor Aeriene Bulgare care sunt pregătite să îndeplinească misiuni este o informaţie clasificată.

În acelaşi timp, Bulgaria are opt avioane noi F-16 de mai mult timp şi are şi piloţi instruiţi, dar încă nu există nici măcar două dintre ele în serviciu.

„În timp ce Ucraina se află în război cu Rusia, guvernul lui Radev se luptă în mod evident pentru mai mult echipament sovietic. Vechiul MiG-29 poate părea ieftin la achiziţie, dar apoi contribuabilii plătesc scump pentru fiecare oră pe care acesta o petrece în aer. Bulgaria nu ar trebui să concureze cu Ucraina pentru vechile avioane MiG, ci cu aliaţii săi din NATO în ceea ce priveşte viteza cu care îşi modernizează forţele armate”, a declarat Mircev.

Editor : Sebastian Eduard

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