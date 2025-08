Un fost ministru, printre cei 11 arestați în Serbia, în legătură cu prăbușirea, în 2024, a acoperișului gării din Novi Sad

Un fost ministru şi alţi zece acuzaţi au fost arestaţi vineri în Serbia, în cazul legat de prăbuşirea în noiembrie anul trecut a acoperişului gării din Novi Sad, incident soldat cu 16 morţi şi care a alimentat protestele opoziţiei pro-occidentale împotriva preşedintelui Aleksandar Vucic, relatează AFP şi Reuters, preluate de Agerpres.



Potrivit Parchetului, persoanele arestate au avut responsabilităţi legate de lucrările de reabilitare ale acelei gări. Printre cei arestaţi se numără şi fostul ministru al infrastructurii Tomislav Momirovic.



Şase dintre aceştia sunt suspectaţi de umflarea facturilor emise de un consorţiu format din două companii chineze (China Railway International Co şi China Communications Construction Co) cărora le-au fost încredinţate lucările de reabilitare a gării din Novi Sad şi a liniilor de cale ferată, se arată într-un comunicat al Parchetului.



De asemenea, adaugă acesta, prin umflarea facturilor prejudiciul adus bugetului de stat a fost de 115,6 milioane de dolari, iar consorţiul chinez a obţinut un beneficiu de 18,8 milioane de dolari.



Cele 11 persoane acum arestate, inclusiv succesorul lui Momirovic, Goran Vesic, au fost reţinute în luna decembrie sub acuzaţia de comitere a unui act criminal împotriva siguranţei publice.



Autorităţile au deschis două anchete. Prima, axată pe circumstanţele accidentului şi consecinţele sale mortale, a fost încredinţată Biroului Procurorului General din Novi Sad. Cealaltă anchetă, deschisă în februarie, se concentrează pe aspectul de corupţie al cazului şi a fost încredinţată Biroului Procurorului pentru Criminalitate Organizată din Belgrad.



Arestările anunţate vineri au fost decise în cadrul celei de-a doua anchete. Primele şase arestări au fost anunţate la prânz, iar mai târziu a fost anunţată arestarea altor cinci suspecţi, inclusiv un fost director executiv companiei feroviare publice IZS şi manageri ai unor companii implicate în lucrări.



Opozanţii preşedintelui Aleksandar Vucic au atribuit rapid tragedia din gara Novi Sad corupţiei din ţară. Au urmat în decembrie alegerile legislative, câştigate cu 46% din voturi de formaţiunea de dreapta naţionalistă a lui Vucic, Partidul Progresist Sârb (SNS), în timp ce principala coaliţie de opoziţie, "Serbia împotriva violenţei", a obţinut numai 23,5% din voturi şi nu recunoaşte rezultatul, susţinând că ar fi avut loc fraude, şi cere de atunci repetarea scrutinului, în timp ce organizează cu regularitate proteste de stradă.



Preşedintele Aleksandar Vucic, care în politica externă face echilibristică între Rusia şi Occident, a respins acuzaţiile de fraudă şi a declarat că deţine dovezi conform cărora protestele insistente ale opoziţiei sunt orchestrate din străinătate, sugerând că state occidentale ar urmări să-l înlăture de la putere.

