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Un fost ministru ucrainean a fost pus sub acuzare într-o schemă prin care bărbații erau ajutați să scape de serviciul militar

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Ukrainian pysanka festival in Kyiv
Rostislav Karandeiev. Foto: Profimedia
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Un fost ministru al culturii ucrainean a fost pus sub acuzare pentru presupusa colaborare într-o schemă care ajuta bărbaţi ucraineni să plece din ţară pentru a participa la turnee muzicale inventate, cu scopul de a scăpa astfel de serviciul militar în timpul războiului, potrivit procurorului general Ruslan Kravcenko.

Declaraţia Parchetului nu a specificat numele, dar, conform relatărilor din presa ucraineană, prin eliminare, trebuie să fie vorba de Rostislav Karandeiev, care a ocupat funcţia de ministru interimar al culturii şi politicii informaţionale între iulie 2023 şi septembrie 2024.

„Schema avea aparenţa unei călătorii pentru a susţine concerte caritabile în străinătate. Pe hârtie, aceşti bărbaţi erau membri ai unui grup muzical. În realitate, nu aveau nicio legătură cu muzica", a explicat Parchetul.

Într-un caz, Poliţia de Frontieră a devenit suspicioasă faţă de grup şi i-a refuzat ieşirea. În urma acestui fapt, fostul ministru al culturii ar fi trimis o altă scrisoare solicitând ca respectivul grup să aibă dreptul să treacă frontiera, ceea ce a permis în cele din urmă ca opt bărbaţi de vârstă militară să părăsească ţara.

Parchetul nu a specificat când au avut loc presupusele evenimente sau ce plată ar fi primit fostul ministru. Acesta este acuzat de facilitarea traficului ilegal de persoane peste graniţa de stat.

La rândul său, Poliţia Naţională a explicat într-un comunicat că, potrivit presupusei scheme, a fost creată o companie pentru organizarea presupuselor turnee muzicale şi se solicita echivalentul a aproximativ 13.000 de dolari pentru o poziţie în „trupă".

Instituţia a declarat că reţeaua a fost destructurată în luna aprilie a acestui an şi că 28 de bărbaţi au folosit-o pentru a părăsi ţara, în timp ce alţi 16 plănuiau să facă acest lucru.

Pe lângă fostul ministru, care ar fi semnat documentele care atestă sprijinul oficial pentru aceste „turnee", alte patru persoane sunt suspectate de recrutarea de clienţi şi organizarea de plăţi în criptomonede.

Editor : M.B.

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