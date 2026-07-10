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Un fost oficial al Energoatom a fost desemnat suspect în cel mai mare caz de corupție din Ucraina, de la începutul războiului

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The South Ukraine (Pivdennoukrainsk) Nuclear Power Plant Near The City Of Yuzhnoukrainsk
Angajați ai Energoatom. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Un fost oficial al companiei nucleare ucrainene de stat Energoatom a fost desemnat oficial suspect, vineri, în contextul în care Biroul Naţional Anticorupţie (NABU) de la Kiev îşi continuă cea mai mare anchetă de corupţie din timpul războiului în sectorul energiei, informează Reuters.

NABU a anunţat pe Telegram că directorul executiv responsabil pentru protecţia fizică şi securitatea facilităţilor Energoatom este suspectat de spălarea a peste 30 de milioane de grivne (674.000 de dolari) din 2023 până în 2025.

Agenţia nu a prezentat numele acestui oficial. Nu a existat până în prezent nicio reacţie din partea Energoatom, dar anterior compania a precizat că va coopera în cadrul investigației şi că a suspendat mai mulţi angajaţi la solicitarea NABU.

De la declanşarea invaziei ruse în februarie 2022, protejarea infrastructurii energetice a Ucrainei a devenit o prioritate, în contextul în care Moscova a vizat în mod repetat linii de tensiune, transformatoare şi alte facilităţi cu rachete şi drone.

Aşa-numitul dosar Midas, despre care autorităţile susţin că a implicat o schemă de dare de mită de 100 de milioane de dolari la Energoatom, a ajuns inclusiv la persoane apropiate de preşedintele Volodimir Zelenski şi a aruncat o umbră asupra guvernului de la Kiev, într-un moment în care administrația încearcă să demonstreze că poate combate corupţia la nivel înalt.

Arestarea în februarie a fostului ministru al Energiei din perioada 2021-2025, Gherman Galuşcenko, a marcat o evoluţie majoră în acest caz. Acesta a negat că ar fi comis vreo ilegalitate.

Autorităţile anticorupţie l-au acuzat pe Timur Mindici, fostul partener de afaceri al lui Zelenski, că se afla în fruntea acestei scheme de corupţie şi de asemenea l-a desemnat pe fostul şef de personal al lui Zelenski, Andrii Iermak, drept suspect. Ambii s-au declarat nevinovaţi.

Editor : Ș.R.

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